Zakopianka do Myślenic będzie ekspresowa!

​Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła prace nad studium korytarzowym dla nowego odcinka drogi ekspresowej S7 między Krakowem i Myślenicami w Małopolsce. Według zapowiedzi prace analityczne powinny się zakończyć się za około rok.

Zdjęcie Dziś Zakopianka z Krakowa do Myślenic to pełna skrzyżowań i przejść dla pieszych dwupasmowa droga /Gerard /Reporter

Jak poinformowało w piątek biuro prasowe GDDKiA, droga ekspresowa S7 od Krakowa do Myślenic jest kolejną strategiczną trasą szybkiego ruchu w kraju. Studium korytarzowe dla niej obejmie powierzchnię blisko 3 tys. km kw. na ternie siedmiu powiatów i 34 gmin.

"Bez wstępnego etapu przygotowania inwestycji, czyli studium korytarzowego, nie możemy przygotować całego zadania i później zbudować danej drogi" - wskazano.



GDDKiA zadeklarowała gotowość do współpracy ze wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego w zasięgu potencjalnego oddziaływania inwestycji. "Zwrócimy się do władz województwa oraz przedstawicieli samorządów z terenów objętych potencjalnym oddziaływaniem inwestycji z apelem o dobrą, konstruktywną i merytorycznie obiektywną współpracę" - zadeklarowano.



Obecny około 25-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 7 z Krakowa do Myślenic jest jedną z najniebezpieczniejszych i najbardziej zatłoczonych tras w Małopolsce. Trasa dysponuje dwoma pasami ruchu, ale znajdują się na niej liczne skrzyżowania jednopoziomowe (ze światłami i bez) oraz strome podjazdy i ostre zakręty. Najbardziej niebezpieczne skrzyżowania mają zostać zastąpione w najbliższych latach węzłami bezkolizyjnymi w: Krzyszkowicach, Jaworniku, Gaju i Libertowie.



Budowana droga ekspresowa S7 jest jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w Polsce przebiegającym od Gdańska do Rabki Zdroju. Ma ok. 720 km długości. Nową trasę w większości zlokalizowano w miejscu istniejącej drogi krajowej nr 7, czyli w korytarzu trasy europejskiej E-77. Droga połączy aglomerację trójmiejską, warszawską i krakowską, przebiegając przez pięć województw: pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, świętokrzyskie i małopolskie.



Na południe od Krakowa użytkowane są już nowe odcinki ekspresowej Zakopianki między Myślenicami i Lubniem oraz od Skomielnej Białej do Rabki Zdroju. Wciąż trwa budowa nowych fragmentów między Lubniem i Naprawą oraz Naprawą i Skomielną Białą. Zgodnie z planami kierowcy pojadą nimi w przyszłym roku.