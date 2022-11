Spis treści: 01 Umowa na realizację kolejnych odcinków drogi ekspresowej S17 podpisana

02 Droga S17 połączy Warszawę z południowo-wschodnią granicą

03 W przygotowaniu kolejne odcinki drogi S17

GDDKiA 14 października podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę odcinka Zamość Wschód - Zamość Południe o długości 12,5 km. Teraz zaś przyszedł czas na kolejne dwa fragmenty drogi ekspresowej S17 w kierunku ukraińskiej granicy, a dokładniej przejścia granicznego w Hrebennem.

Umowa na realizację kolejnych odcinków drogi ekspresowej S17 podpisana

Realizacją 18,5-kilometrowego odcinka Zamość Południe - Tomaszów Lubelski Północ zajmie się firma Kolin. Koszt tej inwestycji to 822,5 mln złotych.

Nowa trasa będzie przebiegać wzdłuż wschodniej strony drogi krajowej 17. W ramach inwestycji powstanie m.in. węzeł Tarnawatka na skrzyżowaniu z drogą, która prowadzi do Łuszczowa, a także para Miejsc Obsługi Podróżnych Krynice i Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej. Za Tarnawatką trasa będzie przebiegać w korytarzu DK 17 i zakończy swój bieg w okolicach Dąbrowy Tomaszowskiej, gdzie połączy się z obwodnicą Tomaszowa Lubelskiego. Na trasie planowane są m.in. 4 estakady, 7 wiaduktów, kładka dla pieszych oraz 3 przejścia dla dużych i średnich zwierząt.

Reklama

Zdjęcie GDDKiA podpisała umowę na realizację dwóch odcinków w ciągu S17. / GDDKiA / GDDKiA

Drugi z odcinków, czyli 17,5-kilometrowy element Tomaszów Lubelski Południe - Hrebenne, zrealizuje przedsiębiorstwo Budimex za kwotę 598,2 mln złotych. Ominie on Lubyczę Królewską i dalej będzie prowadzona w korytarzu obecnej DK17. Odcinek kończyć się ma na istniejącej obwodnicy Hrebennego. Powstać mają 3 estakady, most, 5 wiaduktów i 2 przejścia dla zwierząt.

Zdjęcie Węzeł Tomaszów Lubelski Południe i widok na DK17 w kierunku Hrebennego / GDDKiA

Oba odcinki będą posiadały 2 pasy jezdni w obie strony oraz pasy awaryjne. W ramach inwestycji przewidziano także przebudowę i rozbudowę kolidujących dróg poprzecznych, infrastruktury technicznej, cieków, a także urządzeń melioracyjnych.

Droga S17 połączy Warszawę z południowo-wschodnią granicą

Znaczenie ukończenia fragmentu S17 od Zamościa do Hrebennego jest niebagatelne, ponieważ stanowi on element ciągu Warszawa - Lublin - Zamość - Tomaszów Lubelski - Hrebenne, a co za tym idzie, po ukończeniu S17 połączy stolicę z południowo wschodnią granicą.

Zdjęcie Widok na miejscowość Krynice na odcinku DK 17 Zamość - Tomaszów Lubelski. / GDDKiA/Łukasz Minkiewicz / GDDKiA

Ponadto S17 znajduje się w ciągu trasy międzynarodowej E372, która prowadzi z Warszawy do Lwowa. Ponadto na węźle Piaski Wschód trasa łączyć się będzie z planowaną drogą ekspresową S12, a dzięki wybudowanym odcinkom S12 i S17 oraz istniejące węzły na obwodnicy Lublina połączy się również z drogą ekspresową S19 (Via Carpatia).

W przygotowaniu kolejne odcinki drogi S17

Droga ekspresowa od Lublina do Hrebennego będzie liczyć 140 km. W chwili obecnej pięć odcinków między Piaskami i Zamościem (w sumie 67 km) jest na etapie prac przygotowawczych. GDDKiA jeszcze w tym roku planuje ogłosić przetargi na realizację 3 z nich. Chodzi o odcinki Piaski - Łopiennik (ok. 16,5 km), Krasnystaw - Izbica (ok.19 km), a także Izbica - Zamość Sitaniec (ok. 10 km). W sprawie pozostałych, czyli Łopiennik - Krasnystaw (ok. 9,5 km) oraz Zamość Sitaniec - Zamość Wschód (ok. 12 km) toczy się procedura o przyznanie decyzji środowiskowej.

***