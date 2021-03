Wybrano wykonawcę kolejnego odcinka autostrady A2

​Oferta Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor (528 900 000,00 zł) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę ostatniego odcinka autostrady A2 Siedlce - Biała Podlaska. Chodzi o fragment pomiędzy rejonem miejscowości Malinowiec a węzłem Łukowisko.

Reklama

Zdjęcie /GDDKiA

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa około 18 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rodzaj nawierzchni, betonowa lub bitumiczna, określi wykonawca na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

Reklama

W sierpniu 2020 r. oddano do ruchu 15 km A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Wiosną 2020 r. podpisane zostały umowy na dwa kolejne odcinki autostrady pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r. Pod koniec stycznia tego roku podpisana została umowa na ostatni odcinek autostrady pomiędzy węzłami Groszki i Gręzów. Planowany termin zakończenia prac to lato 2024 r.

Na kolejny fragment od Siedlec do Białej Podlaskiej toczą się cztery postępowania przetargowe. W lutym br. wybrano najkorzystniejsze oferty na trzy odcinki: A2 w. Siedlce Zach. - rejon m. Malinowiec, w.Łukowisko - rejon miejscowości Swory oraz rejon miejscowości Swory - węzeł Biała Podlaska.

W przypadku ostatniego 32-kilometrowego odcinka autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią, 30 grudnia 2020 r. ogłoszono przetarg na wybór projektanta, który opracuje projekt budowlany i uzyska niezbędne decyzje umożliwiające realizacje robót w terenie. 3 lutego 2021 r. odbyło się otwarcie ofert. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji.

***