Wschodnia Obwodnica Wrocławia. Nowe odcinki jeszcze w tym roku

Jeśli wszystkie prace zgodnie z planem to ok. 1/3 Wschodniej Obwodnicy Wrocławia zostanie oddana do użytku w listopadzie tego roku.

Wschodnia Obwodnica Wrocławia: Łany - Długołęka

Odcinek ten ma swój początek na tzw. łączniku Długołęka, czyli fragmencie DW 372, który łączy DW 368 z Autostradową Obwodnicą Wrocławia. Jej koniec to z kolei rondo w Iwinach, gdzie budowany odcinek łączy się z istniejącym już fragmentem obwodnicy.

Odcinek ten liczy ok. 10 km, będzie miał w sumie pięć zjazdów i na całej długości ścieżkę rowerową. Droga projektowana jest jako jednojezdniowa, dwupasmowa. Jeśli uda się dotrzymać terminu zawartego w umowie, kierowcy powinni pojechać nowym odcinkiem obwodnicy Wrocławia w połowie listopada tego roku.

Reklama

Wschodnia Obwodnica Wrocławia: odcinek południowy

Tzw. odcinek południowy obwodnicy to fragment łączący rondo w Iwinach i ulicę Grota-Roweckiego. Ten liczący 2,5 km odcinek ma być udostępniony kierowcom pod koniec listopada. Tak jak w przypadku odcinka Łany - Długołęka, tutaj też powstaje droga dwupasmowa jednojezdniowa ze ścieżką rowerową.

Budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia podzielona jest na sześć odcinków, o łącznej długości 36 km. Jeden z nich, łączący Łany z miejscowością Iwiny, jest już gotowy. Tak więc w momencie oddania do użytku dwóch opisywanych odcinków kierowcy zyskają przejazd odcinkiem od Długołęki do Iwin, z wjazdem do miasta przez ulicę Grota-Roweckiego.

***