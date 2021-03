Wkrótce kolejna umowa na budowę autostrady A2

​Kontrola postępowań przetargowych dotyczących budowy trzech fragmentów autostrady A2 Siedlce - Biała Podlaska przeprowadzona przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie wykazała uchybień - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Reklama

Zdjęcie /GDDKiA

Pozostały do załatwienia ostatnie formalności związane z przedstawieniem przez wykonawców gwarancji należytego wykonania - podała GDDKiA w poniedziałek w komunikacie prasowym. Jak wyjaśniono, gdy to nastąpi, będzie możliwe już podpisanie umów z wykonawcami wyłonionymi w przetargu.

Reklama

Kontrole Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczyły przetargów na zaprojektowanie i budowę trzech odcinków autostrady A2: Malinowiec - Łukowisko (prawie 18 km), Łukowisko - Swory (ok. 12,5 km), Swory - Biała Podlaska (ponad 14 km).



Jak podała GDDKiA kontrola uprzednia tych postępowań, którą przeprowadził Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, zakończyła się pozytywnym wynikiem i nie wykazała uchybień. "Żaden wykonawca nie odwołał się od czynności wyboru najkorzystniejszej oferty" - zaznaczono w komunikacie.



Postępowanie przetargowe toczy się jeszcze na fragment A2 od Siedlec do miejscowości Malinowiec (prawie 19 km).



GDDKiA przypomina, że w sierpniu ub. roku oddano do użytku ponad 15-kilometrowy fragment A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Wiosną 2020 r. podpisane zostały umowy na dwa kolejne odcinki autostrady pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r. Pod koniec stycznia tego roku podpisana została umowa na odcinek Groszki i Gręzów, ostatni fragment autostrady pomiędzy węzłami Kałuszyn i Siedlce Zachód. Planowany termin zakończenia prac to lato 2024 r.



W przypadku 32-kilometrowego odcinka autostrady od Białej Podlaskiej do granicy państwa z Białorusią trwają procedury związane z wyborem projektanta, który opracuje projekt budowlany i uzyska niezbędne decyzje umożliwiające realizacje robót w terenie. W lutym GDDKiA informowała, że wpłynęło dziewięć ofert. W następnym etapie będzie ogłaszany przetarg na realizację inwestycji.

***