Węzeł Wołomin ma już pięć lat, a kierowcy nadal nie mogą nim jeździć

O węźle Wołomin zrobiło się głośno na początku 2022 roku, gdy media doniosły, że ten nieczynny obiekt inżynierski został rozkradziony przez złomiarzy i zdewastowany przez chuliganów. Skradziono m.in. kable i osłony studzienek, powywracano słupy oświetleniowe, zniszczono nawet szereg ekranów akustycznych.

Węzeł Wołomin - rozkradziony i zdewastowany

Dlaczego węzeł przez pięć lat pozostał nieużywany, co doprowadziło do jego degradacji? Jak wyjaśnia GDDKiA, w 2013 roku podpisała porozumienie z samorządem województwa mazowieckiego oraz powiatem wołomińskim. Uregulowało ono zasady współpracy i wzajemnych zobowiązań w kwestii budowy węzła Wołomin w ciągu budowanej wówczas drogi ekspresowej S8 oraz budowy drogi wojewódzkiej nr 635 (odcinek od istniejącej DW635 do węzła Wołomin). Zapisano w nim, że obowiązki zarządcy wiaduktu nad S8 wraz z najazdami wykonuje zarządca drogi powiatowej.

Droga S8 została udostępniona kierowcom w grudniu 2017 roku. Wtedy zakończono też budowę węzła Wołomin. Ponieważ wówczas budowa brakującego odcinka drogi nr 635 jeszcze nawet się nie rozpoczęła, węzeł został zamknięty. Jednak opiekę na nim - zgodnie z porozumieniem z 2013 roku miał sprawować samorząd województwa mazowieckiego.

Plan naprawczy węzła Wołomin

Po zdewastowaniu węzła odbyły się spotkania pomiędzy przedstawicielami GDDKiA, Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (MZDW) i Starostwa Powiatowego w Wołominie w sprawie ustalenia zakresu napraw węzła Wołomin. Uzgodniono, że GDDKiA uzupełni wyposażenie łącznic węzła (latarnie, bariery energochłonne, znaki pionowe), a MZDW i Starostwo zajmie się pozostałą częścią węzła nad S8, czyli wiaduktem, rondami i ich otoczeniem (latarnie, bariery energochłonne, ekrany akustyczne, oznakowanie pionowe).

Zdjęcie Jednak kierowcy wciąż nie mogą nim jeździć /

Realizacja prac przez wszystkie strony powinna zakończyć się przed oddaniem do ruchu nowego odcinka DW635. Wówczas budowa tej drogi była już zakończona, trwały odbiory.

Dlaczego kierowcy wciąż nie mogą jeździć węzłem Wołomin?

Jak informuje GDDKiA, swój zakres prac wykonała, natomiast MZDW i Starostwo Powiatowe w Wołominie - nie. W efekcie gotowa jest droga S8, gotowy jest nowy odcinek drogi W635 prowadzący do drogi S8 i gotowy, ale nadal częściowo zniszczony, węzeł mający łączyć obie trasy.

Zdjęcie Po zdewastowaniu nie usunięto wszystkich usterek /

Ponieważ nie wykonano wszystkich prac naprawczych na węźle, nie ma możliwości wpuszczenia na niego kierowców i połączenia drogi S8 z W635. Kierowcy będą mogli skorzystać z węzła z chwilą wykonania uzgodnionych prac przez pozostałe strony porozumienia.

Mamy nadzieję, że nastąpi to zanim zostaną zniszczone elementy naprawione niedawno przez GDDKiA.

