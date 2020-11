Unieważniono przetarg na obwodnicę Przemyśla

Rzeszowski oddział GDDKiA unieważnił dwa przetargi na m.in. wykonanie dokumentacji obwodnic Przemyśla i Miejsca Piastowego. Oferty znacznie bowiem przewyższały budżety, jakie GDDKiA zaplanowała na obie inwestycje.

Jak poinformowała PAP w czwartek rzeczniczka prasowa Joanna Rarus, przetargi na te dwie obwodnice będą ogłoszone ponownie, prawdopodobnie jeszcze w tym roku.



Jeśli chodzi o obwodnice Przemyśla, to unieważniony już przetarg zakładał wykonanie m.in. studium korytarzowego, studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej. Wybrany podmiot miał również uzyskać decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dla tej inwestycji. GDDKiA zaplanowała na to zadanie prawie 6 mln zł. Jednak najniższa oferta w przetargu, złożona przez firmę IVIA, wynosiła ponad 13,4 mln zł.



W przypadku obwodnicy Miejsca Piastowego przetarg także zakładał m.in. wykonanie studium korytarzowego, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej. W budżecie GDDKiA zaplanowana jest na to zadanie kwota ponad 6 mln zł. Tymczasem w przetargu najniższa oferta, która została złożona wynosiła niemal 11,5 mln zł. Złożyło ją konsorcjum w składzie: MPRB Sp. z o.o. (lider) oraz partnerzy Mosty Kraków i MP Infra.



Jak podkreśliła Rarus, w obu przypadkach zamawiający nie ma możliwości zwiększenia zaplanowanej na daną inwestycję kwoty do wartości oferty z najniższą ceną.



Obwodnice Przemyśla i Miejsca Piastowego powstaną w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Założenia programu przewidują, że do 2030 r. będzie wybudowanych 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Koszt realizacji tras został oszacowany na blisko 28 mld zł.