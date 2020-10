Ruszają przetargi na budowę autostrady A2 na wschód

​Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na pierwszy z czterech odcinków autostrady A2 między Siedlcami a Białą Podlaską.

Chodzi o odcinek autostrady A2 Siedlce Zachód - Malinowiec, który liczyć będzie prawie 19 km. Przetargi na pozostałe trzy odcinki mają być ogłoszone jeszcze w listopadzie tego roku. Zgodnie z rządowymi zapowiedziami, cały odcinek autostrady A2 między Siedlcami a Białą Podlaską ma zostać oddany do użytku do końca 2024 roku.

Zadaniem wykonawcy wyłonionego w ogłoszonym przetargu odcinka A2 będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa prawie 19 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę trzeciego pasa. W ramach odcinka A2 Siedlce Zachód - Malinowiec wybudowany zostanie też węzeł Siedlce Południe.



GDDKiA w ramach postępowania przetargowego pozostawia wykonawcom możliwość wyboru rodzaju nawierzchni nowej trasy. Firmy przystępujące do przetargu będą mogły zdecydować, czy trasę główną zbudują z betonu, czy w technologii bitumicznej.

Od sierpnia tego roku kierowcy korzystają już z ponad 15 km autostrady A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego, która została oddana do ruchu w 2012 r.



Wiosną tego roku zawarte zostały kontrakty na dwa kolejne odcinki autostrady na trasie Mińsk Mazowiecki - Siedlce pomiędzy węzłami: Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r. W przypadku trzeciego odcinka węzeł Groszki - węzeł Gręzów toczy się postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Wybór najkorzystniejszej oferty jest planowany w listopadzie tego roku.



Trwają też przygotowania do realizacji ostatniego etapu autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią. Dobiegają końca prace nad opracowaniem koncepcji programowej dla ok. 32-kilometrowego odcinka tej trasy.(PAP)