Przetargi na nowe odcinki drogi S19

​Przetargi na projekt i budowę dwóch kolejnych odcinków trasy S19 - na północ i południe od Białegostoku - o łącznej długości 23 km, ogłosiła w piątek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

Pierwszy z ogłoszonych w piątek przetargów dotyczy projektu i budowy 10-km odcinka: Krynice (od obecnej dk 65) - Dobrzyniewo (bez węzła) - Białystok Zachód. Drugi dotyczy 13-km odcinka: Białystok Południe (bez węzła) - Ploski.

Oferty w obu przetargach można składać odpowiednio do końca lipca i do 6 sierpnia - poinformował dyrektor GDDKiA w Białymstoku Wojciech Borzuchowski. Łączna szacunkowa wartość tych inwestycji to ok. 1 mld zł - dodał. Nie podano konkretnej wartość zamówienia.



Umowy z wykonawcami, GDDKiA chce podpisać w październiku 2020 r. Budowa obu odcinków ma być zakończona do 2024 r. Powstaną po dwa pasy ruchu w każdą stronę z możliwością budowy w przyszłości trzeciego psa na odcinku Dobrzyniewo-Białystok Zachód. Rodzaj nawierzchni, z którego będzie zbudowana droga wybierze wykonawca.



GDDKiA dodaje, że oba odcinki, na które w piątek ogłoszono przetargi będą przedłużeniem tzw. południowej obwodnicy Białegostoku. Drogowcy tłumaczą, że fragment Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód będzie się składał z dwóch pododcinków, które połączono w jeden. W przypadku odcinka Dobrzyniewo- Białystok Zachód to powtórzenie przetargu. Pierwszy unieważniono, bo ceny zaproponowane przez firmy przekraczały budżet zamawiającego.



"Na odcinku Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód zaplanowany został węzeł Białystok Zachód łączący planowaną S19 (poprowadzoną górą) z istniejącą S8 (poprowadzoną dołem). Zadanie obejmować będzie m.in. budowę Miejsca Obsługi Podróżnych, Obwodu Drogowego, 14 obiektów inżynierskich, w tym dwóch mostów - nad rzeką Supraśl i rzeką Białą, a także wiaduktu kolejowego nad torami Białystok - Ełk" - podali drogowcy. Na odcinku Białystok Południe - Ploski powstanie węzeł Zabłudów oraz most nad doliną rzeki Narew.



W 2020 r. GDDKiA ma ogłosić łącznie 11 przetargów na projekty i budowę Via Carpatia. Ogłoszone są dotąd cztery na łącznie 50 km trasy. Następne planowane są na koniec lipca, sierpnia i września. Dyrektor Wojciech Borzuchowski poinformował, że łącznie inwestycje te mają kosztować 4,4 mld zł.