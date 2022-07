Przekopano pierwszy tunel na budowie Północnej Obwodnicy Krakowa

Zdjęcie Przekopanie tunelu w Batowicach /GDDKiA

W sumie na trasie o długości ok. 12,5 km powstają trzy tego typu obiekty.

Jak przekazał dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Pałasiński, tunel w Batowicach jest pierwszym takim obiektem na POK przekopanym na wylot. Pozostałe dwa powstają pod rzeką Prądnik i miejscowością Zielonki o długości 653 m oraz pod wzgórzem "Syberia" na terenie Krakowa o długości 95 m.

Budowa metodą odkrywkową

Tunele budowane są metodą odkrywkową - najpierw wykonywane są ściany i strop, a potem wybierana ziemia. W obiekcie w Batowicach - poinformowała GDDKiA - do tej pory wykopano ponad 115 tys. m sześc. materiału ziemnego, a w sumie wykopane zostanie 130 tys. m sześc. urobku.

Według zapowiedzi dyrektora, zaawansowanie prac na budowie POK przekroczyło 50 proc. Zgodnie z planami inwestycja ma być oddawana do użytku etapami w 2023 i 2024 roku.

Budowa obwodnicy ruszyła w 2020 roku, a się zakończyć w 2024 roku

Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52 przebiegającej na terenie miasta i gmin Zielonki oraz Wielka Wieś trwa od lipca 2020 r. Kontrakt na zadanie jest realizowany w trybie "zaprojektuj i zbuduj". Umowa z wykonawcą, konsorcjum firm - tureckiej Gulermak i polskiej Mosty Łódź - została podpisana w listopadzie 2018 r.

Po trzy pasy ruchu w każdą stronę

W ramach inwestycji powstaje dwujezdniowa droga ekspresowa S52 długości ok. 12,5 km na odcinku od węzła Modlnica (z rozbudową węzła) do węzła Kraków Mistrzejowice (bez węzła). Każda jezdnia będzie miała po trzy pasy ruchu. Na trasie zaplanowano węzły drogowe: Modlnica, Zielonki, Węgrzce, Batowice. W ramach odrębnego zadania zmodernizowany będzie istniejący fragment trasy od węzła Modlniczka (Radzikowskiego) do węzła Modlnica o długości 2,5 km.

Ze względu na gęstą zabudowę część drogi przebiegać będzie tunelem o długości 653 metrów pod centrum Zielonek, w Batowicach (dł. 496 m), a także na obrzeżach Krakowa. Zbudowanych zostanie też 27 obiektów inżynierskich oraz ok. 25 km tzw. dróg zbiorczych.

S52 domknie ring wokół Krakowa

Łączny koszt zadania, wraz z nadzorem i wykupem gruntów wynosi 1,671 mld zł, z czego 680 mln zł stanowi unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nowy odcinek S52 połączy w jeden ciąg już istniejące i realizowane fragmenty obwodnicy Krakowa. Połączy wszystkie wyloty dróg krajowych (DK 79 i 94) po północnej stronie miasta z A4 i S7. Usprawni przemieszczanie się od strony zachodniej w kierunku północnym (Kielce, Warszawa), zachodnim (Katowice, Wrocław), wschodnim (Tarnów, Rzeszów), bez konieczności przejazdu przez zatłoczone miasto. Przejmie ruch tranzytowy, jak również część ruchu miejskiego.

Obecnie obwodnica otacza Kraków z trzech stron: zachodniej (droga krajowa nr 94, droga ekspresowa S52 i autostrada A4), południowej (autostrada A4) oraz wschodniej (droga ekspresowa S7). Budowa północnej części pozwoli domknąć te trasy, dzięki czemu stolica Małopolski będzie mieć pełną obwodnicę, tzw. ring.

