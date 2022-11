Przejechaliśmy tunelem na Zakopiance. Wiecie, że jest w nim 3056 lamp?

Budowa tunelu trwała około 5,5 roku, o niemal rok dłużej niż planowano i kosztowała niespełna miliard zł. Dzięki tym pieniądzom wybudowano dwunawowy tunel pod górą Luboń Mały, którego każda nitka ma 2,06 km długości.

Tunel na Zakopiance. Dwie nowy po 2,06 km i dwa pasy ruchu

W każdej nawie tunelu kierowcy mają do dyspozycji po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m każdy plus szeroki na 3 m pas awaryjny. Wysokość każdej nawy wynosi 4,7 m.

Drążenie tunelu, który powstawał w ciągu drogi ekspresowej S7, czyli popularnej Zakopianki rozpoczęło się w marcu 2017 roku, a inwestycja miała być zakończona do końca 2021 roku. Ostatecznie budowa - ze względu na osuwiska, pandemię koronawirusa i perturbacje dotyczące wykonawcy (firma Astaldi, która wygrała przetarg upadła i została przejęta przez Webuild) przeciągnęła się o niemal rok.

Jednak tunel już działa i można nim jeździć. Wśród kierowców, którzy jako jedni z pierwszych mogli sprawdzić, jak jeździ się nowym tunelem, był repoter Interii:

Ograniczenie prędkości do 100 km/h i odcinkowy pomiar prędkości

Jadąc z maksymalną dozwoloną prędkością, czyli 100 km/h przejazd tunelem trwa nieco ponad minutę. Warto dodać, że jechać szybciej nie warto - tunel objęty jest systemem odcinkowego pomiaru prędkości, więc zbyt szybka jazda zakończy się mandatem.

Trzecia nawa dla służb ratunkowych

Nitki tunelu są połączone dziesięcioma przejściami ewakuacyjnymi o szerokości 1,2 m każda i rozmieszczonymi co 172,5 m. Pomiędzy komorami istnieje także jeden przejazd awaryjny o szerokości 3,5 m, który jest przeznaczony dla służb ratunkowych.

Na trasie tunelu naprzemiennie, co 86,25 m zostały rozmieszczone punkty alarmowe wyposażone w gaśnice, koce gaśnicze, ręczny ostrzegacz pożarowy oraz telefon alarmowy. Na wewnętrznych ścianach tunelu co ok. 172,5 m zostały umiejscowione wnęki zaopatrzone w hydranty zlokalizowane naprzeciwko nisz sygnalizacyjno-alarmowych.

W tunelu zamontowano również 119 ręcznych ostrzegaczy pożarowych, 239 czujników dymu, 3056 źródeł światła LED, 76 wentylatorów strumieniowych rewersyjnych oraz 20 wentylatorów kurtyn powietrznych, a także 26 kamer obrotowych, 30 kamer stałopozycyjnych i 114 kamer do wideodetekcji. Te ostatnie, rejestrują obraz dwutorowo - poprzez dwa obiektywy: obrazu widzialnego i obrazu termowizyjnego.

Tunel pozostaje pod całodobowym nadzorem zlokalizowanego na węźle Skomielna Centrum Zarządzania Tunelem.