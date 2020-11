Otwarto pierwszą jezdnię S3 Polkowice-Lubin

Pierwsza jezdnia drogi ekspresowej S3 pomiędzy węzłami Polkowice Południe i Lubin Północ zostanie otwarta dla ruchu w piątek późnym popołudniem – podał wrocławski oddział GDDKiA. Ostateczne zakończenie prac budowlanych na odcinku Polkowice – Lubin jest planowe na II kwartał 2021 r.

Zdjęcie S3 Lubin- Polkowice /PIOTR KRZYZANOWSKI / POLSKA PRESS /East News

Wrocławski oddział GDDKiA podał w komunikacie, że w piątek zostanie udostępnione kierowcom sześć kilometrów jezdni południowej S3 pomiędzy węzłami Polkowice Południe i Lubin Północ.



"Kierowcy do jazdy w obu kierunkach będą korzystać z pasów zewnętrznych, a pas środkowy będzie pełnił funkcję dodatkowego zabezpieczenia, rozdzielając kierunki ruchu" - podano.



Jak wskazała GDDKiA, w pełnym zakresie zostanie udostępniony węzeł Polkowice Południe, a na węźle Lubin Północ będą dostępne wszystkie łącznice, z wyjątkiem relacji zjazdowej z DK3 na S3 w kierunku Legnicy, dla której jest przewidziany objazd przez DK3 do węzła Lubin Południe.



"Na pozostałej części tego 14-kilometrowego odcinka, od węzła Lubin Północ do węzła Kaźmierzów, wykonawca kontynuuje prace na wszystkich frontach robót. Prowadzone są roboty mostowe, branżowe oraz przy układaniu nawierzchni" - podała GDDKiA.



Pierwotnie odcinek trasy ekspresowej S3 między węzłami Kaźmierzów, Polkowice i Lubin Północ na Dolnym Śląsku miał zostać ukończony w 2018 r. Terminu budowy, jak podawała wcześniej GDDKiA, nie dotrzymała firma Salini Polska. Według GDDKiA, Salini Polska prowadziła kontrakt niezgodnie z zawartą umową, nie było postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulowała płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów. W związku z tym GDDKiA naliczyła jej kary umowne w wysokości ponad 84 mln zł za przekroczenie czasu na zakończenie robót z winy wykonawcy i rozwiązała umowę pod koniec kwietnia 2019 r.



Umowa z nowym wykonawcą tego odcinka - konsorcjum firm Mota-Engil Central Europe, Masfalt oraz Drogomex - została podpisana w listopadzie ubiegłego roku. Ostateczne zakończenie prac budowlanych na odcinku S3 Polkowice - Lubin jest planowe na II kwartał 2021 r.