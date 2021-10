Opolskie. Budowa obwodnicy Kędzierzyna-Koźla na półmetku

GDDKiA poinformowała, że prace są zaawansowane w prawie 60 procentach. Na całej długości trasy głównej położono warstwę podbudowy z kruszywa, a niemal na całym odcinku podbudowę bitumiczną. Na większej długości odcinka trasy głównej widać już także warstwę wiążącą. Wykonawca kontynuuje prace przy budowie ronda turbinowego na początkowym odcinku obwodnicy na skrzyżowaniu z istniejącą DK40.

Prowadzone są także prace na trzynastu obiektach inżynierskich. Znaczne zaawansowanie jest widoczne na obiekcie nad kanałem Gliwickim, najdłuższym i najbardziej charakterystycznym w ciągu obwodnicy Kędzierzyna-Koźla.

Aktualnie zakończono prace związane z montażem konstrukcji stalowej, która zaprojektowana została jako jednoprzęsłowy ustrój belkowy wzmocniony łukiem. Głównymi elementami są tutaj łuki stalowe, do których podwieszony jest pomost stalowy z płytą betonową.

Zdjęcie Most na kanale Gliwickim w ciągu budowanej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla. / GDDKiA

Obwodnica Kędzierzyna-Koźla - co to za inwestycja

Budowany odcinek będzie stanowił przedłużenie istniejącej dwujezdniowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla, która biegnie w kierunku autostrady A4.

Nowa trasa rozpocznie się rondem w ciągu krajowej 40, ominie Sławięcice oraz Ujazd, a następnie włączy się z powrotem do krajówki tuż za granicą woj. opolskiego i śląskiego, na terenie gminy Rudziniec.

Do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 426 będzie to jednojezdniowa droga z dodatkowym naprzemiennym pasem do wyprzedzania (2+1). Za skrzyżowaniem, czyli niemal na połowie długości obwodnicy, będzie to droga o przekroju jednojezdniowym dwupasowym.

Powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

W ramach inwestycji powstanie 18 obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, duże i małe przejścia dla zwierząt) oraz cztery ronda.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa opolskiego i śląskiego, na terenie gmin Kędzierzyn-Koźle, Ujazd i Rudziniec.

Wartość umowy z wykonawcą wynosi 220 mln zł, a planowany termin zakończenie prac to IV kwartał 2022 roku.