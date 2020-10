Nadchodzi kres betonowych płyt na autostradzie A18!

​Cztery oferty wpłynęły w przetargu dotyczącym przebudowy i dostosowania ponad 21 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady na odcinku od granicy województwa lubuskiego i dolnośląskiego do węzła Golnice - podała w piątek GDDKiA.

Zdjęcie Betonowe płyty zostały położone w czasach, gdy te tereny były jeszcze niemieckie... /GDDKiA

Jak poinformowała GDDKiA w piątkowym komunikacie, oferty są analizowane pod kątem formalnym i merytorycznym. "Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy wyłącznym zastosowaniu kryterium ceny" - podano.

Najniższą ofertę, na ok. 258,7 mln zł złożyło konsorcjum firm Kobylarnia S.A. (lider), Mirbud S.A. (partner), Budpol Sp. z o.o. (partner). Budżet zamawiającego wynosi ponad 278,3 mln zł.



"Zgodnie z naszymi deklaracjami, południowa jezdnia autostrady A18, złośliwie nazywana +najdłuższymi schodami Europy+, zostanie wreszcie przebudowana. Realizacja tego zadania trwa już na odcinku od granicy do Iłowej. Zbliżamy się do momentu, gdy prace ruszą od Iłowej do węzła na autostradzie A4 w Krzyżowej" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.



Jak podano, wykonawca ostatniego odcinka trasy A18 będzie miał za zadanie przebudować południową jezdnię drogi krajowej nr 18 oraz jej otoczenie. W zakres inwestycji wchodzi rozbiórka istniejącej betonowej jezdni południowej o szerokości 9,5 m i budowa nowej betonowej nawierzchni o szerokości 11 m. Ponadto, w ramach inwestycji przebudowane zostaną dwa węzły (Luboszów i Golnice), a także zbudowane pasy włączania i wyłączania do MOP Świętoszów Południe. Zadanie będzie realizowane w formule "Buduj".

Zdjęcie / GDDKiA



Czas przewidziany na realizację robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wynosi 25 miesięcy. Zakończenie robót planowane jest w 2023 r.



Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie drogi krajowej nr 18 (na odcinku Olszyna-Golnice o długości ponad 70 km) do standardów sieci drogowej o parametrach autostradowych.



Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym - połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona Autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie.



Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin-Wrocław. W listopadzie 2004 roku rozpoczęto pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w roku 2006.