Na jakim etapie są budowy ekspresówek w Małopolsce?

W Małopolsce w trakcie realizacji jest obecnie ponad 78 km dróg ekspresowych oraz prawie 31 km dróg dwujezdniowych z kategorią główna przyspieszona. W tym roku ukończone zostały dwie istotne inwestycje: obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej i węzeł autostradowy A4 Niepołomice.

"Jeżeli mówimy o sieci dróg krajowych, bez wątpienia możemy stwierdzić, że mamy w Małopolsce wielki i kosztowny plac budowy" - oceniła w środę rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Iwona Mikrut.



W trakcie realizacji jest ponad 78 km dróg ekspresowych oraz 30,7 km dróg dwujezdniowych z kategorią główna przyspieszona. Koszt tych inwestycji wynosi ponad 7,715 mld zł.



Na południe od Krakowa na ukończeniu jest budowa drogi ekspresowej S7 Lubień - Rabka-Zdrój o długości 15,8 km czyli tzw. nowej Zakopianki. Inwestycja rozpoczęła się w 2016 r. Na potrzeby budowy odcinek ten został podzielony na trzy, z czego jeden - między Skomielną Białą i Rabką-Zdrój - jest ukończony i oddany do ruchu w całości. Na odcinku Lubień - Naprawa oddana została do ruchu lewa jezdnia. Ruch odbywa się na niej w dwóch kierunkach. Prace nie zostały jeszcze ukończone w ciągu jedni prawej. Kontynuowana jest budowa odcinka Naprawa - Skomielna Biała, w skład którego wchodzi dwukomorowy tunel pod górą Mały Luboń o długości każdej nitki ok. 2 km. Zakończenie budowy tunelu planowane jest na przełomie 2021 i 2022 r.



Od czerwca br. trwa budowa dwujezdniowej drogi krajowej nr 47 z Rdzawki do Nowego Targu czyli dalszego ciągu "nowej Zakopianki" o długości 16,1 km. Zakończenie tej budowy zaplanowane jest jesienią 2023 r.



Na północ od Krakowa trwa budowa ponad 55-kilometrowej drogi ekspresowej S7 biegnącej od granicy województwa świętokrzyskiego z małopolskim do Krakowa. Inwestycja została podzielona na odcinki realizacyjne: Moczydło - Miechów, Miechów - Szczepanowice, Szczepanowice - Widoma oraz Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta).



Najbardziej zaawansowany jest odcinek S7 Szczepanowice - Widoma, którego budowa trwa od września 2019 r. Zaawansowanie wszystkich prac wynosi 80 proc., a zakończenie inwestycji planowane jest w 2021 r. Od lipca tego roku trwa budowa odcinka S7 Moczydło - węzeł Miechów. To zadanie ma się zakończyć w 2023 r.



Wciąż trwa procedura przetargowa na projekt i budowę odcinka S7 pomiędzy węzłami Miechów i Szczepanowice. GDDKiA wyłoniło już wykonawcę i wkrótce powinna podpisać z nim umowę. Kolejny odcinek S7 Widoma - Kraków miał już podpisaną umowę z wykonawcą, ale - z powodu braku zadowalających postępów - GDDKiA zdecydowała się rozwiązać z nim umowę. Obecnie trwa przetarg na firmę, która dokończy to zadanie.



Na obrzeżach Krakowa i sąsiednich gminach w lipcu tego roku zaczęła się budowa drogi ekspresowej S52, stanowiącej Północną Obwodnicę Krakowa. Po jej ukończeniu w 2023 r. zamknięty zostanie tzw. ring wokół miasta. POK będzie miała długość ponad 12,3 km, dwie jezdnie z trzema pasami ruchu na każdej z nich i dwa tunele w Zielonkach i Batowicach.



Od września br. trwa rozbudowa jednojezdniowej drogi krajowej nr 94 na odcinku od węzła Modlnica do ronda ze zjazdem na Giebułtów, w podkrakowskiej gminie Wielka Wieś. Na odcinku 1,5 km droga zostanie rozbudowana do parametrów drogi dwujezdniowej, klasy głównej przyspieszonej (GP).



Obecnie trwa projektowanie dwujezdniowej obwodnicy Oświęcimia w ciągu drogi krajowej nr 44 o długości ponad 9 km, a także drugiego etapu tzw. "łącznika brzeskiego" łączącego autostradę A4 z dk75 w kierunku Nowego Sącza. Trasa o długości ok. 3 km będzie stanowić też obwodnicę Brzeska.



Jak podała przedstawicielka GDDKiA w 2020 r. w Małopolsce ukończone zostały dwie istotne dla regionu i kraju inwestycje. Są to obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej w ciągi dk73 o długości około 6,9 km oraz nowy węzeł autostradowy A4 Niepołomice. Powstały też nowe ronda i chodniki, przebudowano skrzyżowania, wyremontowano 30,1 km nawierzchni. Podpisano umowy na przygotowanie dokumentacji projektowych dla następnych inwestycji.

