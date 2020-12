Na jakim etapie jest realizacja programu budowy 100 obwodnic?

W 2020 roku podpisano umowy na realizację trzech obwodnic z rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100). Dla dziesięciu obwodnic trwają przetargi na realizację, dla kolejnych 32 szukani są wykonawcy dokumentacji projektowej, a dla 55 obwodnic trwają przygotowania do ogłoszenia przetargów na dokumentację lub uzgodnienia programów inwestycji przez ministra infrastruktury.

W ramach programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.



W realizacji są trzy obwodnice o łącznej długości 19,9 km i wartości 420 mln zł. Obecnie prowadzone są postępowania przetargowe na realizację kolejnych dziesięciu obwodnic o łącznej długości 87,2 km i wartości ok. 1,9 mld zł. W najbardziej złożonym i wymagającym etapie przygotowania jest 87 obwodnic o łącznej długości ok. 744,1 km.



"W lutym 2020 r. ogłosiliśmy nowy rządowy program: Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Potrzeby polskich miast i miasteczek w zakresie budowy obwodnic są bardzo duże. Rząd odpowiada na postulaty lokalnych społeczności. Każda obwodnica oznacza wyższy poziom bezpieczeństwa na ulicach i niższy poziom zanieczyszczenia. Dlatego realizujemy ten Program z pełnym przekonaniem i determinacją" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.



"Wyższy poziom bezpieczeństwa i niższa emisja spalin jest możliwa dzięki rozdzieleniu ruchu tranzytowego od ruchu lokalnego. Kierowcy, korzystając z obwodnic, omijają poszczególne miejscowości, a co za tym idzie szybciej i bardziej komfortowo mogą pokonać zaplanowaną trasę. Z kolei mieszkańcy miejscowości, które zyskają nowe obwodnice, będą mogli cieszyć się większym bezpieczeństwem, mniejszym hałasem, lepszą jakością powietrza. Bez nowych obwodnic nie da się tego zrobić. Dlatego w przyszłym roku oddamy do ruchu nowe obwodnice i ogłosimy kolejne przetargi na ich realizację" - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.



Obecnie ogłoszone są 42 postępowania przetargowe. 10 przetargów na realizację zadań o łącznej długości 87,2 km oraz 32 na dokumentację dla zadań o łącznej długości około 230 km. 55 zadań o łącznej długości ok. 436 km jest na etapie przygotowania, co oznacza, że trwają prace zmierzające do ogłoszenia przetargu na dokumentację lub trwają uzgodnienia programów inwestycji przez ministra infrastruktury. W opracowaniu jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej dla 29 zadań.



Dla obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 (6 km) trwa opracowywanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych - w grudniu podpisano umowę z wykonawcą. Również w grudniu br. ogłoszono przetarg na opracowanie studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (STEŚ-R) dla budowy obwodnicy Sidziny w ciągu drogi krajowej nr 46.



Pierwsza połowa grudnia to kolejne ważne etapy w postępowaniach przetargowych. Poznaliśmy oferty w przetargu na dokumentację dla czterech obwodnic w woj. kujawsko-pomorskim. Są to obwodnice Nowej Wsi Wielkiej, Strzelna, Brześcia Kujawskiego oraz Kowalewa Pomorskiego. W województwie małopolskim poznaliśmy oferty złożone w ramach postępowania przetargowego na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy Makowa Podhalańskiego w ciągu drogi krajowej nr 28.



Na początku listopada br. poznaliśmy oferty złożone w przetargach na opracowanie Studium korytarzowego i STEŚ-R dla obwodnic Wielunia oraz Łowicza.



W województwie śląskim podpisano umowy na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnic Kroczyc, Pradeł, Szczekocin i Goleniów w ciągu drogi krajowej nr 78.



Jesienią tego roku ogłoszono również przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Sztumu w ciągu DK55 w woj. pomorskim oraz obwodnic Kruszwicy w ciągu DK62 oraz Lipna w ciągu DK67 na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.



Dla pięciu zadań trwa opracowanie dokumentacji STEŚ. Są to obwodnice Kalisza w ciągu DK25, Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK15, Stargardu w ciągu DK20, Głogowa w ciągu DK12, Kaczorowa w ciągu DK3 oraz Brzezin w ciągu DK72 i Błaszek w ciągu DK12.



Obecnie trwają prace nad opracowaniem Koncepcji programowej dla obwodnicy Tarnowa w ciągu DK73, zaś projekt budowlany jest opracowywany dla obwodnicy Wadowic w ciągu DK28 i Dzwoli na DK74.



Dokumentacja STEŚ jest gotowa dla obwodnic: Starogardu Gdańskiego w ciągu DK22 i Srocka na DK12 oraz trzech na DK73: Pilzna, Jasła oraz Brzostka z Kołaczycami.



W grudniu podpisano umowy na realizację trzech obwodnic Lipska, Smolajn i Wąchocka.



W tym roku oprócz trzech ww. obwodnic (umowy podpisane w grudniu br.) ogłoszono również przetargi na realizację obwodnic Brzezia w ciągu DK25, Pułtuska w ciągu DK61 (obie w systemie tradycyjnym) oraz w systemie Projektuj i buduj - Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22, Suchowoli i Sztabina w ciągu DK8, Grzymiszewa w ciągu DK72, Żodynia w ciągu DK32 i Gostynia w ciągu DK12, Szczecinka w ciągu DK20 oraz Gryfina w ciągu DK31.



W ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy ogłoszone zostaną postępowania przetargowe na realizację kolejnych obwodnic. Będą to m.in. obwodnica m. Dzwola w ciągu DK74, obwodnica Strykowa w ciągu DK32 oraz obwodnica m. Kostrzyn nad Odrą na DK31.

