Kończy się budowa autostrady A1. Cała nawierzchnia ułożona

Oznacza to sfinalizowanie kolejnego ważnego etapu prac.

Budowa autostrady A1 Piotrków Trybunalski - Kamieńsk - co dalej?

Po uzyskaniu pełnej twardości betonu (proces trwa około miesiąca) możliwe będą kolejne prace, czyli uszczelnienie nacięć dylatacyjnych w betonie, a następnie naniesienie oznakowania poziomego. Jednocześnie na obiektach inżynieryjnych układana będzie nawierzchnia bitumiczna, a w pasie rozdziału rozpocznie się montaż barier energochłonnych.

Kiedy pojedziemy nową jezdnią autostrady A1?

Ukończenie tych prac, jak również zamontowanie ekranów akustycznych i oznakowania pionowego, umożliwi udostępnienie kierowcom obu jezdni w pełnym przekroju, to znaczy po trzy pasy ruchu w każdym kierunku.

Na całym, ponad 24-kilometrowym odcinku między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem powinno to nastąpić przed końcem roku. Wykonawca inwestycji planuje nieco wcześniej udostępnić dwa odcinki nowej jezdni: od Piotrkowa Trybunalskiego do Woli Krzysztoporskiej o długości ok. 7 km i blisko kilometrowy odcinek na wysokości węzła Kamieńsk.

Zdjęcie Układanie betonowej nawierzchni na autostradzie A1 / GDDKiA

Na razie jazda z ograniczeniami

Oddanie nowej jezdni w całości to jednak nie koniec budowy. Wiele prac prowadzonych będzie poza nią, dlatego do ich ukończenia na całym odcinku będzie obowiązywało ograniczenie do 100 km/h. Wprowadzenie "autostradowego" limitu 140 km/h nastąpi wiosną przyszłego roku, po zakończeniu wszystkich prac.

Autostrada A1 wreszcie będzie tworzyć całość

Odcinek Piotrków Trybunalski - Kamieńsk to ostatni z pięciu odcinków realizacyjnych autostrady A1 pomiędzy Tuszynem i Częstochową. Kierowcy korzystają już z pełnych szerokości obu jezdni od Tuszyna do węzła Piotrków Trybunalski Południe oraz od Kamieńska do węzła Częstochowa Północ. Wkrótce też na odcinku Kamieńsk - Radomsko znikną ograniczenia do 100 km/h.

Budowa A1 nie byłaby możliwa bez wsparcia ze strony Unii Europejskiej

Łączny koszt prac budowlanych związanych z przebudową ok. 81 km istniejących odcinków dróg - A1 od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego oraz DK1 od Piotrkowa Trybunalskiego do początku obwodnicy Częstochowy, to ponad 2,8 mld zł. Całkowita wartość projektu to ok. 3,5 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.