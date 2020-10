Kolejny przetarg na budowę drogi S6

​Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na realizację w formule projektuj i buduj blisko 23-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S6, tzw. Trasy Kaszubskiej między Leśnicami a Bożympolem Wielkim. Dzięki temu powstanie obwodnica Lęborka, a kierowcy zyskają możliwość szybszego przejazdu w kierunku Trójmiasta.

Zdjęcie /GDDKiA

Odcinek S6 Boże Pole Wielkie - Leśnice zostanie wybudowany jako dwujezdniowa droga ekspresowa po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, wraz pasem awaryjnym. Na trasie przewidziano budowę węzłów Lębork Południe, Lębork Wschód, Łęczyce oraz rozbudowę węzła Bożepole Wielkie. Dzięki temu czas przejazd tym odcinkiem skróci się o połowę, a także poprawi się bezpieczeństwo i komfort jazdy.

Kolejne przetargi na odcinki trasy S6 do Słupska zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku. Będą to zadania polegające na rozbudowie istniejącej obwodnicy Słupska do pełnych dwóch jezdni oraz budowie S6 od Lęborka do Słupska (podzielonego na kilka odcinków realizacyjnych). Natomiast w III kw. 2021 r. ruszą kolejne przetargi na odcinki tej trasy od obwodnicy Słupska do Koszalina.



W województwie pomorskim w budowie są już trzy odcinki S6 między Bożympolem Wielkim a Gdynią, o łącznej długości 42 km. Kierowcy przejadą tą trasą pod koniec 2021 r. Jednoczenie trwa ogłoszony w sierpniu br. przetarg na realizację bardzo ważnej dla Pomorza inwestycji - S6 Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej: odc. Chwaszczyno - Żukowo (16,3 km) oraz Żukowo - Gdańsk Południe (16 km) wraz z obwodnicą Żukowa (7 km).