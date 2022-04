Kolejny odcinek drogi S19 oddany do użytku. Jest krótki, ale bardzo ważny

Spis treści: 01 Odcinek S19 Zdziary - Rudnik nad Sanem

02 Most na Sanie

03 Budowa w datach i liczbach

04 S19 z dofinansowaniem UE

05 Via Carpatia

Oddany do ruchu odcinek to ostatni element szlaku Via Carpatia pomiędzy granicą województw lubelskiego i podkarpackiego a Rzeszowem. Tym samym w woj. podkarpackim kierowcy mają już do dyspozycji prawie 82 kilometry trasy S19.

- Po dzisiejszym udostępnieniu do ruchu kolejnego odcinka drogi S19, kierowcy mają już do dyspozycji ponad 213 km trasy Via Carpatia na terenie Polski. W samym województwie podkarpackim to blisko 82 km. - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Kolejne 270 km Via Carpatii pozostaje w realizacji.

Odcinek S19 Zdziary - Rudnik nad Sanem

Odcinek o długości 8,2 km rozpoczyna się za funkcjonującym już w części węzłem drogowym Zdziary. Po przekroczeniu starej DK19, trasa przebiega nowym śladem przez kompleks leśny, po wschodniej stronie dotychczasowej drogi krajowej. W rejonie miejscowości Spokojna, ekspresówka odchyla się na wschód i biegnie w kierunku linii kolejowej Stalowa Wola - Biłgoraj.

W sąsiedztwie linii kolejowej planowany jest w przyszłości węzeł Zapacz na przecięciu z przebiegiem przyszłej drogi ekspresowej S74. Następnie trasa biegnie w kierunku południowo-zachodnim, równolegle do szerokotorowej linii kolejowej LK65. Przecina rzekę San, a następnie w okolicy miejscowości Nowa Wieś odsuwa się od pasa kolejowego w kierunku węzła Rudnik nad Sanem.

Most na Sanie

Most na Sanie ma 392 metry długości i 30 metrów szerokości. Przęsło nurtowe wybudowane w technologii nawisowej jest pod względem długości trzecim w Polsce (1. most w Grudziądzu w ciągu A1 - przęsło o długości 180 m, 2. most na POW w Warszawie - przęsło o długości 180 m, 3. most przez rz. San w ciągu S19 - przęsło o długości 142 m).

Zdjęcie Most na Sanie / GDDKiA

Obiekt składa się z dwóch rozdzielonych nitek. Na każdej z nich zlokalizowana jest jezdnia z trzema pasami ruchu po 3,50 m oraz oddzielonym od jezdni chodnikiem dla obsługi. Przy budowie mostu wykorzystano 2 tys. ton stali zbrojeniowej i ponad 13 tys. m3 betonu. Powierzchnia obu jezdni sięga 9 tys. m2. Most pełni również funkcję ekologiczną jako przejście dla zwierząt na obu brzegach rzeki San. Budowa kolejnego odcinka drogi S19 coraz bliżej. Gdzie powstanie?

Budowa w datach i liczbach

Wykonawcą prac była firma Mosty Łódź. Umowę została podpisana 18 czerwca 2018 r. na kwotę 233 240 967,96 zł. Okres projektowy trwał 10 miesięcy i zakończył się 18 kwietnia 2019 r. złożeniem do Wojewody Podkarpackiego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Decyzję ZRID uzyskano po 6 miesiącach, 4 października 2019 r. Roboty budowlane trwały 31 miesięcy.

Zakres robót obejmował wykonanie drogi dwujezdniowej wraz z budową obiektów inżynierskich. Oprócz wspomnianego wcześniej mostu na Sanie wybudowano jeszcze dwa obiekty mostowe w ciągu głównym trasy S19, sześć obiektów mostowych poprzecznych (w tym przejście dla zwierząt dużych górą) oraz siedem przepustów (w tym zespolone z przejściami dla zwierząt).

Zdjęcie Nowy odcinek drogi S19 / GDDKiA

Do wykonania wszystkich obiektów inżynierskich zastosowano prawie 4 tys. ton stali zbrojeniowej i około 27 tys. m3 betonu. Na tym odcinku S19 wykonano także ponad 800 tys. m3 wykopów, milion m3 nasypów a wybudowane nawierzchnie to 210 tys. m2. Jako ciekawostkę możemy podać, iż jeden z wykopów ma głębokość 13 metrów. Ponadto, na całym odcinku nasadzono 46 tys. sztuk różnych gatunków drzew, krzewów i pnączy.

S19 z dofinansowaniem UE

Budowa dofinansowana była ze środków UE. Odcinek Zdziary - Rudnik nad Sanem jest częścią projektu dotyczącego budowy drogi ekspresowej S19 Lasy Janowskie - Nisko Południe. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, całkowity koszt projektu to 971 408 465,64 zł, a wysokość dofinansowania UE stanowi 468 342 018,53 zł.

Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km.

Stan realizacji S19 w woj. podkarpackim:

81,8 km - oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie - Rzeszów Południe),

42,2 km - w realizacji (w budowie: Rzeszów Południe - Babica oraz

w systemie Projektuj i buduj: Babica - Jawornik, Iskrzynia - Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe - Dukla),

w systemie Projektuj i buduj: Babica - Jawornik, Iskrzynia - Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe - Dukla), 42,3 km - w przygotowaniu (na etapie przetargu: Lutcza - Domaradz, Domaradz - Iskrzynia i Dukla - Barwinek, przed ogłoszeniem przetargu: Jawornik - Lutcza, dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. - Jasionka).

