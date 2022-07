Jest umowa na ostatni, brakujący odcinek drogi S1 na Śląsku

Spis treści: 01 Przebieg drogi S1 na Śląsku

Ostatni odcinek, który znajdzie się w budowie to Mysłowice-Bieruń. Ta 10-kilometrowa trasa zostanie wybudowany przez Budimex, co będzie kosztowało niespełna 490 mln zł.

Realizacja inwestycji domknie ponad 40-kilometrowe nowe połączenie istniejących odcinków S1, wiodące w przybliżeniu wzdłuż granic woj. śląskiego oraz małopolskiego. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem pierwsze samochody przejadą nową drogą pod koniec 2025 roku.

Droga S1 od węzła z autostradą A1 przy lotnisku Katowice do Zwardonia da sprawne połączenie ze Słowacją i tamtejszą autostradą D3, będąc uzupełnieniem europejskiego korytarza nr VI (zgodnie z wykazem europejskiej sieci bazowej TEN-T).

Nowy przebieg S1 w woj. śląskim wytyczono od Mysłowic po Bielsko-Białą i podzielono na cztery odcinki realizacyjne - trzy obejmują zasadniczy przebieg trasy, jeden to odchodząca od niej obwodnica Oświęcimia. Umowy na dwa odcinki zasadniczego przebiegu i obwodnicę Oświęcimia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała po przetargach w 2020 r.

Sytuacja skomplikowała się na odcinku z Mysłowic do węzła Oświęcim (blisko 13 km) wraz z obwodnicą Bierunia (ponad 2 km). GDDKiA wykluczyła tam bowiem z przetargu najtańszą ofertę firmy China State Construction Engineering Corporation, a następnie - po orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej i sądu - unieważniła postępowanie.

Następnie odcinek Mysłowice-Oświęcim podzielono na dwa zadania: odcinek I/A Bieruń-Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia oraz odcinek I/B Mysłowice (Kosztowy II)-Bieruń.

Początkowo Dyrekcja próbowała wiosną br. zamówić pierwsze z nich z wolnej ręki, jednak po kolejnym orzeczeniu KIO także to postępowanie zostało unieważnione i przeprowadzono standardowy przetarg, zakończony podpisaniem w listopadzie ub. roku wartej 212,7 mln zł umowy z firmą Strabag.

Zakres tego zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę 2,9-kilometrowej drogi S1 z dwukilometrowym odcinkiem drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) i 1,2-kilometrowym łącznikiem klasy Z (droga zbiorcza) między węzłem Bieruń a układem ulicznym Bierunia (dojazd do ul. Jagiełły). Budowa tych połączeń z terminem zakończenia w listopadzie 2023 r. powinna zbiec się z oddaniem do ruchu trasy S1 od węzła Oświęcim do Bielska-Białej i skomunikować je z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 44.

Dla odcinka I/B (Mysłowice Kosztowy-Bieruń), czyli drogi ekspresowej S1 o długości 10 km, ogłoszono osobne postępowanie, z późniejszym terminem realizacji. 10 złożonych w nim ofert otwarto 20 sierpnia br. Przy budżecie GDDKiA 521,6 mln zł pod koniec października br. początkowo wybrano wartą 489,2 mln zł ofertę Budimeksu, wykluczając tańszą ofertę firmy Polaqua.

Wobec tej decyzji wpłynęło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, następnie, w połowie grudnia ub. roku, wybór Budimeksu unieważniono i rozpoczęto ponowne badanie ofert, przy czym proszono Budimex o wyjaśnienie kwestii niektórych zapisów w ofercie tej spółki. Oferta firmy została powtórnie uznana za najkorzystniejszą w pierwszej połowie maja.

"Na pozostałych dwóch odcinkach (Oświęcim - Dankowice i Dankowice - Bielsko-Biała) wyszliśmy poza harmonogram w zakresie uzyskania decyzji ZRID. Procedury przedłużyły się; wykonawcy złożyli nam powiadomienia o roszczeniach. To wydłuża nam kontrakty o ten czas, który przekroczyliśmy. Będziemy to analizować po uzyskaniu decyzji ZRID" - zasygnalizował Niełacny.

Ekspresowa trasa S1 w woj. śląskim i małopolskim przebiega od węzła z autostradą A1 w pobliżu katowickiego lotniska Pyrzowice do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma obecnie na odcinkach Pyrzowice-Podwarpie, Dąbrowa Górnicza-Tychy, a także od Bielska-Białej do Przybędza oraz Milówka-Zwardoń.

Aby dokończyć arterię, potrzebne są m.in.: przebudowa do standardu drogi ekspresowej kolizyjnej dwujezdniowej "jedynki" od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej (7 km - we wrześniu 2020 r. podpisano umowę) i przebudowa liczącego ok. 2,7 km odcinka w Dąbrowie Górniczej (trwa projektowanie); przygotowywane są też remonty obecnej S1 na terenie Sosnowca.

Kolejna część S1 powstaje w formule "projektuj i buduj" w nowym przebiegu między Mysłowicami i Bielskiem-Białą. Na południu regionu trwa budowa tzw. obejścia Węgierskiej Górki w ciągu S1 do granicy w Zwardoniu.

