Duże zmiany na węzłach na drogach S2 i S17 pod Warszawą

Od dziś na łącznicy węzła, która prowadzi z S17 od strony Lublina na S2 POW (Południowa Obwodnica Warszawy) do stolicy udostępnione mają być dwa pasy ruchu.

Kolejne zmiany na węźle Lubelska po oddaniu do użytku odcinka drogi S17

Kolejna ze zmian będzie wprowadzona po tym, jak do użytku zostanie oddany odcinek S17 Lubelska - Warszawa Wschód (Zakręt). Wtedy także na łącznicy S2 od strony Warszawy w kierunku Lublina (S17) pojawią się dwa pasy ruchu.

Zmiana ta będzie miała związek z czasowym zamknięciem łącznicy z autostrady A2 od strony Terespola na S17 w kierunku Lublina. Pojazdy zmierzające w tamtą stronę, będą korzystać z objazdu przez węzeł Warszawa Wschód (Zakręt).

Jak podaje GDDKiA, powyższe zmiany zostaną wprowadzone w ramach czasowej organizacji ruchu. Z kolei jeszcze w listopadzie ma zostać ogłoszony przetarg na stworzenie projektu stałej organizacji ruchu.

Węzeł Lubelska na drodze S17. Źródło: GDDKiA

Wybrany wykonawca będzie miał za zadanie dokonać analiz i prognoz ruchu oraz wybudować przewiązkę, która pozwoli na przywrócenie ruchu na łącznicy A2 Terespol - S17 Lublin. Przewiązka powstanie pomiędzy jezdnią zbiorczo rozprowadzającą, a główną jezdnią S17 w kierunku Lublina na wysokości łącznicy zjazdowej z S2 na S17.

Odcinek drogi S17 na ukończeniu

Na odcinku S17 Lubelska - Warszawa Wschód (Zakręt) prowadzone są obecnie prace wykończeniowe i "odbiory".

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań przez laboratorium GDDKiA etapowo zostanie oddany do użytku ciąg główny S17.

Na początku kierowcy będą mieli dostęp do trasy głównej S17, a także ronda na drodze krajowej 92. W tym czasie wykonawca będzie jeszcze prowadził prace pozostałe do realizacji, dlatego będzie obowiązywało ograniczenie do 80 km/h.

Następnie zostanie udostępniony do ruchu docelowy przekrój drogi i "zawrotka" na S17, dzięki której na końcu odcinka będzie można zjechać łącznicą w kierunku Warszawy. GDDKiA ma nadzieję, że wydarzy się to jeszcze obecnej jesieni.

Zmiany i plany zmian na węźle Opacz na drodze ekspresowej S2

Zmiany szykują się także na węźle Opacz. Na początku listopada w jego obrębie zostanie zawężony prawy pas S8 na jezdni w kierunku Wrocławia. Jak twierdzi GDDKiA, w efekcie tego poprawi płynność ruchu dla pojazdów, które włączają się do ruchu z S2 z węzła Konotopa.

Zmiany w organizacji ruchu na węźle Opacz mają być wprowadzone na początku listopada. / GDDKiA

Przygotowywany jest też program inwestycji mający na celu poprawienie płynności ruchu na tych kierunkach na węźle Opacz, które są najbardziej obciążone. W planach są zmiany w ciągu S8 na kierunku prowadzącym od Wrocławia na S2 do węzłów Konotopa i Warszawa Lotnisko. Planowana jest także możliwość wjazdu z jezdni zbiorczo-rozprowadzającej, która przejmuje ruch z węzła Warszawa Lotnisko w kierunku Wrocławia. Zmiany miałyby dotyczyć także połączenia łącznic, które prowadzą ruch z S8 od strony Wrocławia i od centrum w kierunku węzła Konotopa.

