Droga S5 - ekspresowe połączenie Bydgoszczy z autostradą A1 jeszcze w te wakacje

Na trasie jeszcze trwają prace wykończeniowe i obowiązują bardziej restrykcyjne ograniczenia prędkości, jednak całość głównej trasy ma być udostępniona kierowcom już w sierpniu.

Droga S5 - ostatnie odcinki w budowie

Do wykończenia pozostały dwa odcinki drogi S5. Pierwszy łączy węzeł Bydgoszcz Północ, będący zakończeniem obwodnicy miasta, z węzłem Świecie Południe. Dalej trasa prowadzi obwodnica Świecia i łączy się z autostradą A1 na węźle Nowe Marzy.

Na odcinku do węzła Świecie Południe kierowcy mają już do dyspozycji 4 km odcinek w pełnym przekroju, tzn. po dwa pasy ruchu. Tym samym na węźle Bydgoszcz Południe dostępne są wszystkie relacje. Ze względu na prowadzone prace wykończeniowe na powyższym odcinku obowiązuje jeszcze ograniczenie prędkości do 80 km/h. Konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud deklaruje, że cały odcinek od Bydgoszczy do węzła Świecie Południe ma być otwarty w sierpniu tego roku.

Reklama

Droga S5 Świecie - Nowe Marzy

Na drugim wykańczanym odcinku gotowe są już obie jezdnie. Kierowcy mogą po nich jeździć od początku lipca, jednak nadal obowiązują tam zwężenia i ograniczenie prędkości do 80 km/h. Wykonawcą tego liczącego 23 km odcinka jest Budimex.

Droga S5 w województwie kujawsko-pomorskim będzie miała docelowo ponad 170 km - 128 km liczy odcinek od granicy z województwem wielkopolskim do autostrady A1, a w planach jest jeszcze ok 45 km łączących autostradę z Grudziądzem. Po otwarciu wszystkich budowanych aktualnie odcinków kierowcy uzyskają ekspresowe połączenie na trasie Wrocław-Poznań-Bydgoszcz-Nowe Marzy. Koszt wybudowania wspomnianych 128 km to ok 3,4 mld zł.

***