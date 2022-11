Droga S19 pod Rzeszowem zyska drugą nitkę. 14 km trasy powstanie w 4 lata

Spis treści: 01 Powstanie druga nitka drogi S19

02 Konieczna będzie budowa estakady

03 Koniec budowy w 2026 roku

Obecnie droga S19 na odcinku Sokołów Małopolski - Jasionka posiada trzypasową jezdnię w układzie 2+1, bez pasa zieleni rozdzielającego kierunki jazdy. Po rozbudowie droga będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z pasem awaryjnym o szerokości 2,5 m oraz pobocza.

Powstanie druga nitka drogi S19

Budowa będzie realizowana na terenie powiatu rzeszowskiego (gmina Sokołów Małopolski i gmina Trzebownisko) i łańcuckiego (gmina Czarna), w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejącej, pierwszej jezdni drogi ekspresowej S19.

Zakres prac obejmie także dostosowanie istniejących obiektów inżynierskich, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) i ochrony środowiska. Węzły Sokołów Małopolski Północ i Jasionka, które posiadają pełny, docelowy przekrój dwujezdniowy, nie będą wymagały rozbudowy. Łączna długość planowanych do rozbudowy odcinków drogi wynosi ok. 13,8 km.

Reklama

Zdjęcie Dziś droga S19 ma jedną jezdnię z pasami ruchu 2+1 / GDDKiA

Konieczna będzie budowa estakady

W ramach inwestycji powstaną nowe obiekty inżynierskie, w tym estakada o długości 157,5 m w miejscowości Nienadówka i dwa wiadukty (w tym jeden z funkcją przejścia dla zwierząt średnich). Ponadto istniejący MOP Stobierna (na trasie w kierunku Lublina) zostanie rozbudowany, co oznacza, że w przyszłości będzie mogła powstać tu stacja paliw i obiekty gastronomiczno-handlowe.

Koniec budowy w 2026 roku

Inwestycję zrealizuje firma Strabag. Wartość kontraktu to dokładnie 272 830 814,75 zł. Zgodnie z podpisaną umową, wszystkie prace powinny zostać ukończone w ciągu 39 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca) w czasie robót budowlanych. To oznacza, że trasa powinna być gotowa do końca 2026 roku.

***