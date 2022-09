Droga ekspresowa S61 dłuższa o 23 km. Gdzie powstał nowy odcinek?

Spis treści: 01 Wybudowano dwie dwupasmowe jezdnie

Oddany do użytku odcinek Via Baltica o długości 23,3 km biegnie od końca obwodnicy Szczuczyna do węzła Ełk Południe. Pod koniec ubiegłego roku oddano odcinek Wysokie - Raczki, a w przyszłym roku zakończy się budowa odcinka S61 Ełk Południe - Wysokie.

Wybudowano dwie dwupasmowe jezdnie

Zgodnie z umową powstała droga ekspresowa o przekroju dwujezdniowym wraz z drogami serwisowymi. Wyremontowano także wybrane drogi lokalne oraz zbudowano urządzenia ochrony środowiska. W ramach inwestycji powstały m.in. węzły Guty i Ełk Południe, para Miejsc Obsługi Podróżnych Niekrasy, 19 obiektów inżynierskich oraz Obwód Utrzymania Drogi w Nowej Wsi Ełckiej. Nawierzchnia drogi została wykonana z betonu cementowego i dostosowana do ciężkiego ruchu z obciążeniami nawierzchni 11,5 tony na oś.

Projektowana droga ekspresowa S61 będzie stanowić część międzynarodowej drogi E67 łączącej Europę Środkową ze Skandynawią. Celem jest stworzenie korytarza komunikacyjnego Via Baltica obsługującego ruch międzynarodowy na kierunku Polska - Litwa - Łotwa - Estonia - Finlandia.

Ruch tymczasowo przez Ełk

GDDKiA informuje, że do czasu zakończenia budowy odcinka Ełk Południe - Wysokie ruch między odcinkami Ełk Południe - Wysokie i Wysokie - Raczki (od węzła Ełk Południe do węzła Kalinowo) będzie odbywał się, tak jak dotychczas, przez Ełk. Trasa przejazdu będzie prowadziła drogami krajowymi nr 65 i 16. W Ełku będą to ulice Grajewska, Przemysłowa i Suwalska.

Wykonawcą ponad 23-kilometrowego fragmentu trasy od miejscowości Szczuczyn do węzła Ełk Południe o wartości 700 mln zł było konsorcjum firm PORR i Unibep. Budowa całej drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko jest współfinansowana przez UE.

Budowa drogi S61

Obecnie kierowcy jadąc od Warszawy w kierunku granicy z Litwą, mają do dyspozycji S8 do Ostrowi Mazowieckiej i dalej nowe odcinki S61, których łączna długość to blisko 130 km. To trasa pomiędzy węzłami Śniadowo i Łomża Południe, od węzła Kolno do Ełk Południe oraz od węzła Kalinowo do końca obwodnicy Suwałk.

W tym roku GDDKiA planuje udostępnić do ruchu jeszcze ponad 24 km drogi S61 - od Suwałk do granicy z Litwą w Budzisku. W przyszłym roku będzie to blisko 23 km pomiędzy węzłami Ełk Południe i Kalinowo oraz ok. 19,5 km od S8 do węzła Śniadowo. Udostępniony zostanie również węzeł Łomża Zachód, a tym samym ok. 7 km trasy od węzła Łomża Południe.

W połowie 2024 r. wykonawca obwodnicy Łomży ma zapewnić przejezdność tego odcinka, czyli udostępnić do ruchu minimum jedną jezdnię (w przekroju 1x2) na całej długości trasy głównej. To umożliwi nie tylko ominięcie Łomży, ale także przejechanie całej S61 od Ostrowi Mazowieckiej do Budziska, co jest szczególnie ważne dla ruchu tranzytowego.

Cały odcinek S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno - z dwoma jezdniami i całą infrastrukturą towarzyszącą - planowany jest do oddania w połowie 2025 r. Wtedy też zakończy się budowa drogi ekspresowej S61, która na całej długości będzie drogą dwujezdniową.

