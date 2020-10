Do końca roku przetargi na 200 km dróg

​Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zamierza do końca tego roku ogłosić przetargi na jeszcze ponad 200 km dróg - wynika z czwartkowej wypowiedzi po. dyrektora GDDKiA Tomasza Żuchowskiego.

Zdjęcie Końcówka roku będzie w GDDKiA bardzo intensywna /Wojciech Stróżyk /Reporter

Żuchowski poinformował, że tegoroczny plan przetargów obejmował ogłoszenie postępowań na prawie 575 km. “Z tego ogłoszone zostały przetargi na ponad 370 km" - dodał Żuchowski.

Szef GDDKiA stwierdził, że dyrekcja ogłosi w tym roku jeszcze przetargi na fragmenty autostrady A2, trasy S6 i S19. “Najbliższe miesiące będą obfitowały w postępowania przetargowe" - podkreślił.

Rzeczywiście, urzędnicy dyrekcji muszą ostro wziąć się do pracy, chcąc wypełnić tegoroczny plan. Do tej pory przez 10 miesięcy udało się ogłosić przetargi na 370 km dróg, co oznacza zaledwie 37 km na miesiąc. Tymczasem w listopadzie i grudniu mają być ogłaszane przetargi na budowę średnio 100 km dróg miesięcznie, co oznacza trzykrotne zwiększenie tempa!