Coraz łatwiej jeździć po budowanym odcinku A1

W​ poniedziałek oddano do ruchu pierwszy z powstających węzłów na budowanej w woj. łódzkim autostradzie A1. Kierowcy mogą korzystać też z kolejnego 6-kilometrowego odcinka trasy z nową betonową nawierzchnią i dwoma pasami ruchu w każdą stronę.

Udostępniony kierowcom węzeł powstał na wysokości Radomska. Skomunikuje on budowaną autostradę A1 i drogę krajową nr 42. Wpłynie to na płynność ruchu na budowanej trasie w śladzie obecnej dk nr 1. Zwiększy też bezpieczeństwo ponieważ zlikwidowano jednopoziomowe skrzyżowanie A1 z dk42.

"To szczególny moment w historii budowy A1, ponieważ dziś oddajemy pierwszy węzeł z powstających na wszystkich czterech łódzkich i jednym śląskim odcinku autostrady. To węzeł Radomsko, który pozwoli skomunikować budowaną autostradę z dk42. Poprawi on łatwość przemieszczania się mieszkańców Radomska i okolic, którzy podróżują drogą krajową. Węzeł jest już całkowicie funkcjonalny, można z niego korzystać wjeżdżając na A1 i zjeżdżając z niej na wysokości Radomska" - ogłosił podczas briefingu prasowego rzecznik łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Maciej Zalewski.



Dodatkowo w poniedziałek na odcinku Kamieńsk - Radomsko oddano do użytku kolejne 6 kilometrów nowej, betonowej jezdni. Dzięki przełożeniu ruchu, na całym nowym ponad 16-kilometrowym odcinku C przyszłej A1 od Kamieńska do Radomska, kierowcy zyskali możliwość jazdy dwoma pasami ruchu w obu kierunkach (tzw. układ 2+2).



Z dużych fragmentów gotowej już nawierzchni kierowcy korzystają także na dwóch pozostałych realizacyjnych częściach: od Tuszyna do węzła Piotrków Trybunalski (odcinek A) oraz od Radomska do granicy z woj. śląskim (D).



"Na odcinku B, czyli tym najdłuższym z budowanych fragmencie między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem nie udało się jeszcze puścić ruchu po nowej jezdni. Nie pozwoliła na to pogoda, ale należy pamiętać, że prace na tym odcinku zaczęły się dziewięć miesięcy później ze względu na opóźnienia przy podpisaniu umowy" - zaznaczył rzecznik.



Zalewski zapewnił, że wszyscy wykonawcy realizują prace zgodnie z harmonogramem. Jak mówił, na odcinkach, na których inwestycja ruszyła najszybciej zaawansowanie robót wynosi obecnie 60-70 proc i w opinii rzecznika te fragmenty trasy powinny być w pełni gotowe za rok. Z kolei na odcinku B zrealizowano 30-40 proc. prac.



"Jeśli nie będzie żadnych nieprzewidzianych opóźnień, możemy przyjąć, że wszystkimi czterema łódzkimi odcinkami powinniśmy pojechać w 2022 roku" - zapowiedział.



Budowę A1, która jest realizowana w śladzie obecnej dk nr 1, podzielono na pięć części, z których cztery o łącznej długości 64 km przebiegają przez woj. łódzkie.



Fragment "A" (od Tuszyna do węzła Piotrków Trybunalski - 15,9 km) za 478,9 mln zł brutto zrealizuje konsorcjum firm Budimex-Strabag. Te same firmy za 573,1 mln zł brutto wybudują odcinek "C" (od węzła Kamieńsk do węzła Radomsko - 16,7 km), a odcinek "D" (od Radomska do granicy z woj. śląskim - 7 km) za 338,25 mln zł brutto wykona firma PUT Intercor. Najpóźniej ma powstać odcinek "B" między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem (24,2 km), który za 857 mln zł brutto zrealizuje firma Mirbud SA.



Realizacja inwestycji o kilka godzin skróci przejazd z Trójmiasta do południowej granicy kraju.



A1 jest jedyną polską autostradą o przebiegu południkowym, przecinającą całe terytorium kraju. Jednocześnie stanowi ona część Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) oraz priorytetowego projektu "Autostrada Gdańsk-Brno/ Bratysława-Wiedeń". Po zakończeniu budowy trasa utworzy główny szlak komunikacyjny łączący Trójmiasto z Czechami w Gorzyczkach, prowadząc przez okolice Torunia, Łodzi i Katowic. Ma też ułatwić dostęp do polskich portów transportom z Czech, Słowacji czy Węgier, a w efekcie zapewnić rozwój rodzimej gospodarki.