Budowa S7. Zakończono nasuwanie 700-metrowej estakady

​Zakończyły się prace przy nasuwaniu ustroju nośnego estakady na odcinku drogi ekspresowej S7 Szczepanowice - Widoma w Małopolsce. Prawie 700-metrowa estakada jest najdłuższym obiektem inżynieryjnym na tym odcinku, budowanym przez firmę Mota-Engil Central Europe.

Jak poinformowała w środę Joanna Olszowska-Schilbach z działu prasowego Mota-Engil Central Europe, nowa estakada jest głównym elementem mostowym drogi. Umożliwi przejazd nad linią kolejową, drogami powiatowymi i rzeką Szreniawą.

Według niej wykonawca budowy w przeciągu kilku miesięcy zbudował łącznie 28 podpór, które zostały posadowione na wbijanych żelbetowych palach prefabrykowanych. Maksymalna wysokość niektórych filarów sięga 13,75 m. Obiekt został zaprojektowany jako trzynastoprzęsłowy sprężony ustrój skrzynkowy jednokomorowy.



W technologii nasuwania podłużnego w ciągu 8,5 miesiąca zrealizowano łącznie 1370,73 mb ustroju nośnego (681,43 m dla jezdni lewej oraz 689,3 m dla jezdni prawej). W dalszej kolejności wykonawca przystąpi do wymiany łożysk ślizgowych na docelowe oraz sprężenia konstrukcji kablami zewnętrznymi.

Umowa na ponad 13-km odcinek drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma do węzła Szczepanowice została podpisana przez GDDKiA w styczniu 2018 roku. Odcinek w systemie "zaprojektuj i zbuduj" realizuje portugalska firma Mota-Engil Central Europe. Koszt inwestycji wynosi ponad 508 mln zł. Termin jej zakończenia, zapisany w umowie, to pierwszy kwartał 2021 roku.



Zakres inwestycji obejmuje m.in. budowę 13,1-km odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S7, węzłów drogowych łączących S7 z istniejącym układem komunikacyjnym, niezbędnych obiektów inżynierskich, a także dróg dojazdowych.



Trasa będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z pozostawioną rezerwą na trzeci pas. Wybudowane zostaną dwa węzły: Szczepanowice i Widoma, 10 wiaduktów, a także przejścia dla zwierząt, przejazdy gospodarcze i estakada o długości ponad 680 metrów nad linią kolejową, drogami powiatowymi i rzeką Szreniawą.

Przyszły prawie 56-km odcinek S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do węzła Igołomska w Krakowie został podzielony na trzy części realizacyjne: odcinek od granicy województwa świętokrzyskiego do węzła Szczepanowice (bez węzła) - długość ok. 23 km; odcinek węzeł Szczepanowice (z węzłem) do węzła Widoma (z węzłem) - długości ok. 13 km oraz odcinek węzeł Widoma (bez węzła) do granic Krakowa (z włączeniem do węzła Igołomska) - długości ok. 18 km.