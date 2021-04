Autostrada A2 będzie dłuższa o 32 km

W 2024 roku pojedziemy autostradą A2 do Białej Podlaskiej (Lubelskie) - zapowiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W czwartek podpisano umowy na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków tej autostrady o łącznej długości 32 km.

Reklama

Zdjęcie W 2024 roku A2 mamy dojechać do Białej Podlaskiej /GDDKiA

"Rusza realizacja autostrady A2 miedzy Siedlcami a Białą Podlaską. (...) W 2024 roku pojedziemy autostradą A2 do Białej Podlaskiej" - powiedział Adamczyk podczas wideokonferencji w czwartek.

Reklama

Minister podkreślił, że budowa autostrady A2 we wschodniej części Polski między Siedlcami a Białą Podlaską jest możliwa dzięki decyzji rządu PiS w 2017 r. o poszerzeniu programu budowy dróg krajowych. "Jeszcze do niedawna, szczególnie za czasów rządów naszych poprzedników, tej autostrady, tego ważnego połączenia drogowego nie było w planach" - zaznaczył Adamczyk.

"Polska jest jedna. W każdym regionie naszego kraju żyją obywatele, którzy zasługują na to, aby państwo realizowało i wspierało ważne inwestycje, dlatego budujemy spójną, kompletną sieć komunikacyjną złożoną z autostrad i dróg ekspresowych" - dodał minister.

Podczas konferencji podpisane zostały umowy na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków autostrady z wykonawcami wybranymi w przetargach przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Jedna z umów dotyczy ok. 18-kilometrowego odcinka autostrady A2 między miejscowością Malinowiec a węzłem Łukowisko. Umowa opiewa na kwotę 530 mln zł a wykonawcą tego odcinka jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Druga umowa dotyczy projektu i budowy ok. 14 km autostrady na odcinku Swory - Biała Podlaska. Wykonawcą jest firm POLAQUA, a wartość umowy to 470 mln zł.

Zdjęcie / GDDKiA

Zadaniem wykonawców jest przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń na budowę, co według planów ma nastąpić na przełomie roku 2021 i 2022 r. Potem mają rozpocząć się prace budowalne. Na obu odcinkach autostrady trasa ma mieć dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa. Powstaną też węzły drogowe, m.in. na skrzyżowaniu z drogą ekspresową S19 w miejscowości Łukowisko oraz drogi do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rodzaj nawierzchni drogi (betonowa czy bitumiczna) określi wykonawca na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

Obecny na czwartkowej wideokonferencji wiceminister zdrowia, senator Waldemar Kraska podkreślił, że inwestycja realizowana jest w trudnym okresie, gdy trwa walka z pandemią. "Mimo wszystko te inwestycje się toczą, inwestycje tak bardzo ważne dla regionów na wschód od Wisły. Autostrada będzie łączyła dwa dawne miasta wojewódzkie, Białą Podlaską i Siedlce, to cieszy nie tylko ze względu na rozwój gospodarczy tych okolic, ale także dla podniesienia bezpieczeństwa kierowców, którzy będą tą drogą podróżowali" - powiedział.

"Myślę, że to hasło +Polska B+ zaczyna przechodzić do historii. Widzimy, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, premier Mateusz Morawiecki, postawił na rozwój właśnie tzw. +Polski B+ bardzo to wszyscy odczuwamy" - dodał Kraska.

Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski podkreślił, że przez ten region prowadzą ważne szlaki komunikacyjne na wschód. "Województwo lubelskie to brama na wschód, coraz lepiej skomunikowana ze wschodem, przygotowana na wielką wymianę handlową, zarówno na Jedwabnym Szlaku jak i z krajami za naszą wschodnią granicą" - powiedział.

Stawiarski dodał, że na Lubelszczyźnie będą świetnie skomunikowane przejścia graniczne z Białorusią w Terespolu oraz z Ukrainą w Dorohusku i Hrebennem, bo już zapadły decyzje o budowie do nich nowych dróg. Pozostanie jeszcze jedynie poprawienie komunikacji z przejściem w Zosinie na granicy z Ukrainą. "Lubelszczyzna wstaje z kolan, jeśli chodzi o układ sieci komunikacyjnej dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości" - dodał marszałek.

63-kilometrowy fragment przyszłej autostrady A2 Siedlce - Biała Podlaska został podzielony na cztery odcinki. Podpisane w czwartek umowy dotyczą dwóch z nich. Wkrótce ma zostać podpisana umowa z wykonawcą trzeciego odcinka Łukowisko - Swory (ok. 12,5 km). Postępowanie przetargowe toczy się jeszcze na fragment A2 od Siedlec do miejscowości Malinowiec (prawie 19 km).

W sierpniu ub. roku oddano do użytku ponad 15-kilometrowy fragment A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Wiosną 2020 r. podpisane zostały umowy na dwa kolejne odcinki autostrady pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r. Pod koniec stycznia tego roku podpisana została umowa na odcinek Groszki i Gręzów, ostatni fragment autostrady pomiędzy węzłami Kałuszyn i Siedlce Zachód. Planowany termin zakończenia prac to lato 2024 r.

W przypadku 32-kilometrowego odcinka autostrady od Białej Podlaskiej do granicy państwa z Białorusią trwają procedury związane z wyborem projektanta, który opracuje projekt budowlany i uzyska niezbędne decyzje umożliwiające realizacje robót w terenie. W lutym GDDKiA informowała, że wpłynęło dziewięć ofert. W następnym etapie będzie ogłaszany przetarg na realizację inwestycji.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kierowca tira nie zauważył osobówki na autostradzie Czwórka