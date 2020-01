Autostrada A1 zostanie zamknięta na dwa dni

Z powodu zaplanowanych na środę i czwartek badań stanu wiaduktu na węźle Łódź Północ w tych dniach nieprzejezdny będzie przejazd w tym miejscu autostradą A1 w stronę Katowic. Kierowcy jadący z Gdańska w kierunku południowym będą kierowani objazdem.

Zdjęcie /Stanisław Kowalczuk /East News

Jak poinformował Maciej Zalewski z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), w środę rozpocznie się ostatni etapem badań, niezbędnych do przeprowadzenia ekspertyzy zamkniętego w listopadzie ub. r. wiaduktu węzła Łódź Północ. Chodzi o obiekt w ciągu autostrady A1 w kierunku Katowic, którego elementy konstrukcyjne uległy pęknięciu.

Reklama

W środę i czwartek zaplanowano na nim próby obciążeniowe, które - jak wyjaśnił Zalewski - są wielogodzinnym procesem, w trakcie którego obserwuje się zachowanie obiektu pod statycznym i dynamicznym obciążeniem. W czasie badania, cały ruch A1 na węźle Łódź Północ od strony Gdańska w kierunku Łodzi i Katowic na będzie odbywał się objazdem. Nie będzie można korzystać również z tymczasowego przejazdu, jaki funkcjonuje obecnie.

"Przygotowania do prób rozpoczną się w środę o godz. 8 i od tej pory konieczne będzie już korzystanie z objazdu. Próby ruszą około południa w środę i mogą trwać nawet do północy z czwartku na piątek. W tym czasie jadący od strony Gdańska w kierunku Łodzi będą musieli korzystać ze wskazanego objazdu" - wyjaśnił rzecznik.

GDDKiA wskazała, że kierowcy podróżujący A1 od strony Gdańska zbliżając się do węzła Łódź Północ będą mogli zjechać na autostradę A2 w kierunku Poznania, następnie na najbliższym węźle Stryków zawrócić i po przejechaniu ok. 3 km autostradą A2, wrócić na A1.

Istnieje także możliwość ominięcia tego objazdu drogami krajowymi. Dla samochodów osobowych na węźle Kutno-Północ będzie można będzie zjechać na dk 60, dotrzeć nią do Łęczycy i dalej dk 91 dojechać do węzła Emilia, skąd autostradą A2 będzie można dotrzeć do węzła Łódź Północ i stąd kontynuować podróż autostradą A1 na południe kraju. Objazd dla pojazdów ciężarowych: na węźle Kutno-Wschód zjechać na dk 92, stąd kierować się do Krośniewic, gdzie należy skręcić na dk 91 w kierunku Łodzi, dojechać do węzła Emilia i dalej, analogicznie, jak w przypadku samochodów osobowych.

Informacje o objeździe będą wyświetlane na tablicach zmiennej treści już na wysokości węzła Kutno-Wschód, a następnie przy węźle Piątek. O utrudnieniach i objazdach kierowcy będą również informowani na tradycyjnych tablicach.

W czasie prowadzonych prac ruch po autostradzie A2 między Warszawą i Poznaniem będzie się odbywał bez żadnych zakłóceń.