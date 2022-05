680 mln zł unijnych funduszy na budowę Północnej Obwodnicy Krakowa

Spis treści: 01 Dwujezdniowa po trzy pasy ruchu

Dwujezdniowa po trzy pasy ruchu

Budowa S52 Północnej Obwodnicy Krakowa rozpoczęła się w lipcu 2020 r. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa, o długości ok. 12,5 km, na odcinku od węzła Modlnica (z rozbudową węzła) do węzła Kraków Mistrzejowice. Każda jezdnia będzie miała po trzy pasy ruchu. Trasa pobiegnie m.in. w trzech tunelach - pod rzeką Prądnik i miejscowością Zielonki o długości 653 m, pod wzgórzem w Batowicach o długości 496 m oraz pod wzgórzem "Syberia" na terenie Krakowa o długości 95 m.

W ciągu trasy ekspresowej powstanie jeszcze 27 obiektów inżynierskich, 4 km murów oporowych oraz 25 km dróg dojazdowych do obsługi przyległych terenów. Powstaną węzły:

Modlnica - do istniejącego węzła dobudowane zostaną cztery łącznice

Zielonki - węzeł na skrzyżowaniu POK S52 z ulicami: Na Zielonki, Ks. Adama Zięby, Waliszewskiego, Na Popielówkę w Zielonkach i projektowaną przez Samorząd Wojewódzki Trasą Wolbromską

Węgrzce - w miejscu skrzyżowania z DK7 i Al. 29 listopada w Krakowie

Batowice - w miejscu skrzyżowania S52 i drogi powiatowej 2293K (ul. Karola Wojtyły w Batowicach)

Droga będzie poprowadzona także w wykopach i na nasypach. Wykopane zostanie 1,3 mln metrów sześciennych gruntu, a na nasypy zużyte będzie 800 tys. metrów sześciennych gruntu.

Jak postępuje budowa?

Aktualnie prowadzone są roboty żelbetowe na obiektach inżynierskich, wzmacniane jest podłoże gruntowe pod drogi, wykonywane są roboty ziemne, wykopy, nasypy i roboty branżowe. Na budowie tunelu Zielonki głębione są ściany szczelinowe, montowane zbrojenia stropu tunelu. Skuwane są też głowice ścian szczelinowych. W tunelu Batowice wykonywany jest wykop podstropowy i montaż izolacji stropu tunelu.

Zaawansowanie prac drogowych wynosi 22 proc., mostowych 56 proc., a tunelowych 41 proc.

Kraków będzie miał bezkolizyjną obwodnicę miasta

S52 POK zostanie połączona węzłem Mistrzejowice z S7 i w ten sposób zamknie się IV obwodnica Krakowa. Trasa połączy wszystkie wyloty dróg krajowych po północnej stronie miasta (A4, DK79, DK94, S7), usprawni przemieszczanie się od strony zachodniej w kierunku północnym (Kielce i Warszawa), zachodnim (Katowice i Wrocław), wschodnim (Tarnów i Rzeszów) bez konieczności przejazdu przez zatłoczone miasto. Przejmie cały ruch tranzytowy, jak również część ruchu miejskiego, obecnie przechodzącego przez północną część miasta przez DK79. Poprawi się bezpieczeństwo i komfort podróżowania.

Unijne pieniądze na polskie drogi

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. GDDKiA w ramach POIiŚ zawarła już 74 umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków unijnych. Trwa ich wdrażanie i rozliczanie. Siedem kolejnych wniosków o dofinansowanie jest w trakcie rozpatrywania. Łączna wartość inwestycji, dla których zawarliśmy umowy o dofinansowanie, wynosi ponad 81,2 mld zł (w tym koszty kwalifikowalne to około 45,2 mld zł oraz wkład UE to około 38,4 mld zł). W ramach ww. umów zakontraktowaliśmy już ponad 88 proc. przyznanych nam środków unijnych.

W ramach projektów UE objętych dofinansowaniem, dla których podpisane zostały ww. umowy o dofinansowanie, przewidziane jest wykonanie (czyli projekty zrealizowane oraz w realizacji) łącznie blisko 2000 km dróg krajowych (w tym ok. 158 km autostrad i 1 627 km dróg ekspresowych).

Do końca wdrażania obecnej perspektywy finansowej dofinansowaniem ze środków UE powinny zostać objęte kolejne kilometry dróg krajowych. GDDKiA zakłada, że dofinansowanie UE zostanie przyznane na kolejne ok. 217 km dróg krajowych (w tym ok. 38 km autostrad i 154 km dróg ekspresowych, m.in. budowa A2, S7 i S11).

