460 km nowych dróg. I to naprawdę dobrych!

Polscy kierowcy rzadko miewają powody do radości. Miłym wyjątkiem od tej reguły może być jednak posumowanie ubiegłego roku przygotowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Zdjęcie Od wejścia do Unii Polska nadrabia cywilizacyjne zaległości. Zeszły rok był pod tym względem bardzo dobry /Tomasz Kudala /Reporter W tym roku przybędzie tylko niecałe 117 km dróg

Wynika z niego, że w minionych dwunastu miesiącach w naszym kraju przybyło 460 km zupełnie nowych(!) dróg, dzięki czemu przekroczyliśmy pułap 4 000 km dróg szybkiego ruchu i autostrad.



Obecnie zmotoryzowani mają w Polsce do dyspozycji dokładnie 4146,4 km dróg szybkiego ruchu. Składa się na nie: 1696,2 km autostrad i 2450,3 km dróg ekspresowych. Przy tych trasach, na koniec ubiegłego roku, działały 73 Miejsca Obsługi Podróżnych. W ciągu minionych dwunastu miesięcy na dzierżawie miejsc dla MOP-ów GDDKiA zarobiło około 158 mln zł.

Wśród kluczowych inwestycji ubiegłego roku wymienić trzeba blisko 60 km autostrady A1 w woj. śląskim, które pozwoliło uzyskać autostradowe połączenie Częstochowy z Katowicami i dalej - z granicą z Czechami.

W 2019 roku kierowcy otrzymali też wreszcie ekspresowe połączenie w ciągu trasy S5 (około 160 km) między Poznaniem a Wrocławiem. Docelowo, w 2023 roku, droga ekspresowa S5 skomunikuje ze sobą trzy miasta wojewódzkie: Bydgoszcz, Poznań i Wrocław. W dalszej perspektywie S5 pobiegnie do Ostródy i drogi ekspresowej S7 wydłużając się do ok. 400 km i łącząc cztery województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie.

W ubiegłym roku przybyło też osiem obwodnic o łącznej długości ponad 65 km. Są to obwodnica: Szczecinka (w ciągu S11), Suwałk (w ciągu S61), Bolkowa (DK3/DK5), Góry Kalwarii (DK50/DK79), Wschodnia Obwodnica Olsztyna (S51), Skawiny (DK44), Myśliny (DK46) oraz łącznik obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 25. Pamiętać trzeba również o obwodnicy Częstochowy w ciągu A1.

Warto dodać, że w związku z podpisaniem dwunastu umów o dofinansowanie w 2019 roku to drogowa dyrekcja stała się największym w kraju beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ubiegłym roku przeprowadzono łącznie 61 projektów z dofinansowaniem unijnym. Łączna wartości całkowita tych inwestycji wynosi około 72,39 mld zł. Blisko 34,88 mld zł z tej kwoty pokryte zostało właśnie ze środków unijnych!