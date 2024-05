Żeby osiągnąć unijne cele, musimy budować 3142 ładowarki do aut dziennie

3142 stacje dziennie. Tyle ładowarek do samochodów elektrycznych powinno przybywać w krajach UE, by osiągnąć wyznaczony przez Komisję Europejską cel redukcji CO2 z transportu o 55 proc. do 2030 roku. To 22 tysiące ładowarek do elektryków tygodniowo. Dla porównania w ubiegłym roku w całej UE przybyło zaledwie 150 tys. stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych.

Zdjęcie W Polsce na tysiąc mieszkańców przypada obecnie zaledwie 0,12 publicznych ładowarek dla samochodów elektrycznych / Fot. Beata Zawrzel / East News