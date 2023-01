W samochodach elektrycznych nie ma nic romantycznego. To czysty pragmatyzm

W obszarze Big Techu Unia ustępuje Stanom oraz Chinom i mimo usilnych prób może przegrać wyścig także o sztuczną inteligencję i technologie kwantowe. Europejczycy, aby tym razem wyprzedzić konkurencję, pod hasłem Europejskiego Zielonego Ładu postanowili więc masowo przestawić swoją gospodarkę na zielone technologie zapewniające źródło dochodów na kolejne dziesięciolecia - pisze Dominik Cheda na stronie internetowej Klubu Jagiellońskiego.

W tych dwóch zdaniach kryją się odpowiedzi na wiele ważnych, aktualnych pytań motoryzacyjnych i okołomotoryzacyjnych:

Dlaczego Unia Europejska tak szybko chce przejść na model gospodarki zeroemisyjnej, skoro reszta świata wciąż będzie zatruwała powietrze, którym oddychamy?

Dlaczego elektryfikacja parku samochodów postępuje tak szybko? Dlaczego jest nam narzucana i to jeszcze w takim tempie?

Dlaczego nie ma odwrotu od samochodów elektrycznych?

Zdanie sobie sprawy z prawdziwych motywacji unijnych decydentów może być szokujące dla tych, którzy do tej pory łudzili się, że nadrzędnym argumentem do przestawienia unijnej gospodarki na zielone tory była troska o środowisko. Elektryfikacja samochodów to czysty pragmatyzm. Tempo tego procesu to wyraz przerażenia unijnych elit. To walka o to, by UE była trzecią osią globalnego porządku; by nie pełniła wasalnej roli względem Stanów Zjednoczonych lub Chin. Samochody elektryczne to namacalny (dla nas, zwykłych obywateli) wyraz wyścigu zbrojeń, który trwa w Europie. A że docelowo zyska na tym środowisko, to z punktu widzenia brukselskich gabinetów rzecz ważna, ale drugorzędna, choć jednocześnie to oficjalnie najważniejszy argument do wprowadzania natychmiastowych zmian.

Czy to źle? Nie. Łatwiej wytłumaczyć ludziom, że muszą kupować samochody elektryczne, bo inaczej oni lub ich dzieci za kilkadziesiąt lat umrą na raka płuc, niż wyjaśniać, że BEV-y są jednym z narzędzi, które mają posłużyć do odbudowania globalnej pozycji Europy, utraconej w ostatnich latach. Tkwienie przy gospodarce opartej na paliwach kopalnych to w dłuższej perspektywie dla UE samobójstwo i klimatyczne, i gospodarcze. Po prostu to drugie znacznie rzadziej pojawia się w dyskusjach na temat zasadności wprowadzania restrykcyjnych norm emisji dla samochodów w UE.

Europa dopiero się rozpędza

Udział samochodów elektrycznych (tylko auta BEV, czyli czysto elektryczne) w sprzedaży nowych aut na Starym Kontynencie (kraje UE, EFTA i Wielka Brytania) wyniósł w 2022 r. niecałe 15 proc. Co ciekawe, raptem trzy lata temu udział ten wynosił... 2 proc. Wyścig o elektryfikację floty wygrywamy z USA (nieco ponad 5 proc.), ale przegrywamy z Chinami (niespełna 20 proc.). Po 2025 r. to się jednak zmieni. Według szacunków ACEA około roku 2026 Europejczycy wyprzedzą Chińczyków, a w 2030 r. 7 na 10 nowych samochodów kupowanych w Europie będzie miało napęd elektryczny (70,7 proc.). W tym samym roku w Chinach udział BEV-ów w sprzedaży wyniesie 58,5 proc., a w USA - 44,8 proc. Do tego czasu na Starym Kontynencie przybędzie tysięcy punktów ładowania aut na prąd.

Jak Europa chce osiągnąć tak ambitne cele w tak krótkim czasie? Inwestując i zachęcając do inwestowania europejskich gigantów. Centralnym punktem europejskiej gospodarki były i są Niemcy. Mówiąc o motoryzacji i Niemczech, nie sposób nie wspomnieć o grupie Volkswagena, do której należą takie marki jak chociażby Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Skoda, Seat i Cupra czy oczywiście Volkswagen. Ich przedstawiciele co jakiś czas zapowiadają, że w ich gamie modelowej za kilka lat będą znajdować się wyłącznie auta elektryczne. Przypadek grupy Volkswagena to modelowy przykład dynamicznych zmian, jakie zachodzą w polityce i strategii całej Unii Europejskiej.

Wracając do wspomnianych inwestycji i pozostając przy grupie Volkswagena: plan Niemców zakłada, że do 2026 roku wpompują 89 mld euro w inwestycje związane z elektromobilnością i cyfryzacją. Mówimy tylko o grupie Volkswagena.

Polska jeszcze w tyle, choć powoli wrzuca drugi bieg

Teraz niezwykle ważne jest, aby cele polityczne wyznaczone przez UE były wspierane odpowiednimi działaniami politycznymi we wszystkich krajach Europy, w tym w Europie Środkowo-Wschodniej. Potrzebujemy dobrej polityki i dobrego prawodawstwa, które wybiega w przyszłość - mwóił na niedawnej konferencji prasowej Prezes Zarządu Volkswagen Group Polska, Pavel Solc.

Solc wie, co mówi. Wprowadzanie globalnej polityki marki w kraju, w którym elektromobilność można uznać za raczkującą, nie jest łatwym zadaniem. Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych Polska zamknęła 2022 rok wynikiem niespełna 65 tys. zarejestrowanych aut na prąd i ponad 2,5 tys. stacji ładowania, co przekłada się na ponad 5 tys. ogólnodostępnych punktów ładowania (stacje zwykle wyposażone są w więcej niż jeden punkt ładowania).