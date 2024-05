Volkswagen rezygnuje ze znanej serii samochodów. Rynek okazał się bezlitosny

Spis treści: 01 Volkswagen nie rezygnuje z samochodów elektrycznych

02 Koniec z serią GTX. Co zamiast niej?

03 Elektryki to nie wszystko. Volkswagen będzie rozwijał układy hybrydowe

Volkswagen nie rezygnuje z samochodów elektrycznych

Grupa Volkswagena, mimo problemów na rynku samochodów elektrycznych notowanych w zeszłym roku, nie zamierza rezygnować z rozwoju elektromobilności. Jakiś czas temu koncern deklarował, że do 2027 roku zamierza wprowadzić do sprzedaży 11 elektrycznych Volkswagenów (w tym gronie znalazły się ID.7 i ID.7 Tourer). W niedalekiej przyszłości zajdzie jednak bardzo istotna zmiana w ofercie producenta.

Koniec z serią GTX. Co zamiast niej?

Obecnie najmocniejsze wersje elektryków niemieckiego producenta sygnowane są oznaczeniem GTX. Zadebiutowało ono w 2021 roku i jest swego rodzaju elektrycznym odpowiednikiem dla serii GTI oraz R. Pierwszym modelem na prąd, który otrzymał to oznaczenie, było ID.4. Wkrótce dołączyło do niego ID.5, a następnie pozostałe elektryczne modele z gamy niemieckiej marki - ID.3, ID.7 czy ID.Buzz. Jak się jednak okazuje, przed serią stworzoną dla napędzanych prądem modeli nie jawi się zbyt kolorowa przyszłość.

Zdjęcie Seria GTX zdobi najmocniejsze warianty modeli z elektrycznej gamy Volskwagena. / materiały prasowe

Jak powiedział w rozmowie z portalem "Autocar" szef niemieckiej marki, Thomas Schafer, seria GTX zostanie wycofana z rynku. Stwierdził on, że w przyszłości Volkswagen powróci do dobrze znanych i zakorzenionych w historii marki nazw GTI oraz R. Szczegółów nie znamy, ale Volkswagen już lata temu zapowiadał, że od 2030 roku oznaczenie R będzie zdobiło wyłącznie samochody napędzane prądem.

Elektryki to nie wszystko. Volkswagen będzie rozwijał układy hybrydowe

Spadające statystyki sprzedaży samochodów elektrycznych dobrze pokazują, że ludzie nie są jeszcze gotowi na elektryfikację w takim stopniu, w jakim planowano to jeszcze całkiem niedawno. To zaś oznacza spore problemy dla koncernów. W pośpiechu zmieniają one swoje strategie. Takim przykładem jest Mercedes, który jakiś czas temu zadeklarował, że chce skupić się na rozwoju napędów hybrydowych, zwłaszcza hybryd typu plug-in.

Podobne plany ma również Volkswagen. W przemówieniu na konferencji w Londynie Thomas Schafer zwrócił uwagę, że marka chce utrzymać elastyczną ofertę zespołów napędowych na wypadek, gdyby popyt na elektryki ciągle spadał. W ramach nowej strategii niemiecki koncern zamierza skupić się na rozszerzeniu oferty samochodów wyposażonych w układy hybrydowe oraz hybrydy typu plug-in. Volkswagen nie planuje, że technologia trafi do każdego modelu w każdym regionie. Prace rozwojowe skupione na obniżeniu kosztów i zwiększeniu zasięgu na napędzie elektrycznym są jednak konieczne. Jednocześnie zaznaczono, że prace nad układami hybrydowymi nie wpłyną na rozwój platformy przeznaczonej dla samochodów elektrycznych.