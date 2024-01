To koniec czekania! Wiemy, kiedy zadebiutuje elektryczne Porsche Macan

Spis treści: 01 Elektryczne Porsche Macan - my już jeździliśmy

02 Elektryczne Porsche Macan - moc i osiągi

03 Elektryczne Porsche Macan - zasięg i ładowanie

04 Elektryczne Porsche Macan - światowa premiera

Gdy coś się kończy, coś innego się zaczyna. Lada dzień na rynku zadebiutuje elektryczne Porsche Macan. Z punktu widzenia producenta z Zuffenhausem to bardzo ważna premiera, bowiem spalinowa wersja, która zostanie wycofana z europejskiej sprzedaży w kwietniu tego roku, jest najchętniej kupowanym autem w całej gamie. Wynika to nie tylko z ceny, ale i tego, co oferuje.

Elektryczne Porsche Macan - my już jeździliśmy

Średniej wielkości SUV-y cieszą się dzisiaj ogromnym zainteresowaniem, ale czy elektryczna nowość udźwignie ten ciężar i odniesie tak wielki sukces, jak odchodzący na emeryturę wariant spalinowy? Czas pokaże! Na ten moment wiadomo tylko tyle, że to będzie naprawdę świetny samochód. Pierwsze kilometry elektrycznym Porsche Macan przejechaliśmy już na fotelu pasażera.

Reklama

Zdjęcie Nowa platforma PPE gwarantuje osiągi niedostępne w innych modelach koncernu

Elektryczne Porsche Macan - moc i osiągi

Nowe Porsche Macan, choć wielu wciąż nie chce w to uwierzyć, będzie występować tylko i wyłącznie w wersji elektrycznej. Samochód został zaprojektowany na nowoczesnej platformie PPE (Premium Platform Electric), z której skorzysta także nowe Audi Q6 e-tron. Podczas wizyty w Lipsku dowiedzieliśmy się, że najmocniejszy wariant z napędem na obie osie będzie generował moc ponad 600 KM i 1000 Nm momentu obrotowego. Możemy się więc spodziewać, że pierwsza "setka" będzie się pojawiać w okolicach 3 sekund. W ofercie na pewno pojawią się także odmiany skoncentrowane na większym zasięgu.

Zdjęcie Nowe Porsche Macan sprzedawane będzie tylko w wersji ładowanej z gniazdka

Elektryczne Porsche Macan - zasięg i ładowanie

Elektryczne Porsche Macan będzie wyposażone w akumulator litowo-jonowy o pojemności 100 kWh, który składa się ze 180 pryzmatycznych ogniw. Podobnie jak w przypadku modelu Taycan, elektryczny Macan korzysta z 800-voltowej architektury, a to pozwoli go ładować z maksymalną mocą 270 kW. Efekt? Naładowanie baterii od 10 do 80 proc. ma trwać mniej niż 22 minuty. Kiedy jednak podjedziemy na stację ładowania, która obsługuje tylko 400 V, wówczas akumulator zostanie podzielony na dwie baterie, które połączone równolegle będą ładować się z napięciem 400 V każda, z mocą do 150 kW.

Zdjęcie Elektryczny Macan będzie bardziej zaawansowanym technicznie modelem, niż Porsche Taycan

Elektryczne Porsche Macan - światowa premiera

Debiut elektrycznego Porsche Macan był wielokrotnie odkładany w czasie. Jednakże, informacja umieszczona na oficjalnej stronie sugeruje, że to koniec czekania. Światowa premiera nowego elektrycznego modelu została zaplanowana na 25 stycznia tego roku. Za kilka dni poznamy szczegóły oferty i pełne możliwości niemieckiej nowości. Niedługo później importerzy powinni ogłosić oficjalne cenniki.