Unia Europejska postanowiła przeznaczyć 352 miliony euro na 26 projektów związanych z rozwojem infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych i tankowania wodoru. Inicjatywa ma na celu przyspieszyć trwającą już zieloną rewolucję w europejskim transporcie.

Tesla otrzyma ponad 148 mln euro na budowę punktów ładowania

Wśród planów inwestycyjnych, które otrzymały oficjalne wsparcie UE są m.in. projekty marki Tesla. Łącznie firma motoryzacyjna należąca do Elona Muska otrzyma 148,7 mln euro na budowę 7198 punktów ładowania o mocy 250 kW. Inwestycja ma objąć łącznie 22 krajów - także Polskę.

Zdjęcie Tesla otrzyma ponad 148 mln euro na budowę punktów ładowania / SAUL LOEB / AFP

Rodzimy oddział producenta z unijnej transzy otrzyma bowiem 15 mln euro, co w przeliczeniu na złotówki daje kwotę rzędu 70 mln. W ramach dofinansowania firma zobowiązała się na instalację lub wymianę 740 punktów ładowania. Poza naszym krajem Tesla Polska będzie odpowiedzialna także za inwestycję w Czechach, Chorwacji, Grecji, Słowenii i w Węgrzech.

Plany ma nie tylko Tesla

To jednak nie koniec dobrych wiadomość. Jak można wyczytać z oficjalnego sprawozdania, dofinansowanie otrzyma także spółka Eleport, która zamierza rozbudować sieć punktów szybkiego ładowania przy polskich drogach sieci TEN-T. Łącznie na terenie naszego kraju na powstać 90 takich obiektów. Na zastrzyk gotówki może także liczyć firma Budimex, która zobowiązała się do budowy 9 stacji szybkiego ładowania.

Wkrótce na polskich drogach więcej ładowarek

To bez wątpienia ważna informacja dla polskich posiadaczy samochodów elektrycznych. W rankingach dotyczących poziomu przygotowania poszczególnych krajów do przejścia na samochody bateryjne nasz kraj wciąż zajmuje ostatnie miejsca. Obecnie w Polsce znajduje się zaledwie 2,2 tys. publicznych ładowarek - to zaledwie 0,9 proc. wszystkich obiektów na terenie UE.

Około połowy europejskich ładowarek znajduje się na terenie tylko dwóch państw - Holandii i Niemiec. Terytorium Holandii stanowi tylko 0,8 proc. powierzchni Unii Europejskiej, a w kraju tym znajduje się niemal 30 proc. wszystkich ładowarek.

Eksperci uspokajają jednak, że pomimo szalenie powolnego tempa, rozwój elektromobilności w Polsce wciąż postępuje. Tylko w lipcu tego roku uruchomiono bowiem 68 nowych ogólnodostępnych stacji ładowania.