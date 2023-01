Stworzyli nowy rodzaj pasów bezpieczeństwa. Dzięki nim zajedziesz dalej

Ogrzewane pasy bezpieczeństwa pokazano na targach CES

Nowe rozwiązanie przygotowane przez ZF, to podgrzewane pasy bezpieczeństwa. W ich strukturę wplecione są włókna przewodzące ciepło, które mogą rozgrzać pas do 40 stopni Celsjusza. Obecność owych włókien nie wpływa w żaden sposób na wygląd czy zachowanie pasa bezpieczeństwa, więc teoretycznie można zastosować je w dowolnym samochodzie.

Warto zaznaczyć, że sama idea podgrzewanych pasów bezpieczeństwa nie jest nowa i znajdziemy je na przykład w prototypowym Mercedesie Experimental Safety Vehicle, bazującym na GLE. Wygląda jednak na to, że ZF stworzyło gotowe rozwiązanie, które już teraz można implementować.

Zdjęcie Ogrzewane pasy bezpieczeństwa ZF / materiały prasowe

Ogrzewane pasy bezpieczeństwa powinny trafić do elektryków

Można oczywiście zadać pytanie, po co komuś ogrzewane pasy bezpieczeństwa? Podgrzewane fotele oraz kierownica mają sens, ponieważ są to powierzchnie, z którymi się bezpośrednio stykamy przez cały czas. Z pasami w sumie też, ale nikt raczej nie narzekał nigdy, że pasy bezpieczeństwa go wychładzają. Chociaż z drugiej strony Mercedes stosuje w swoich najdroższych modelach także podgrzewane podłokietniki z przodu, co również wydaje się najwyżej bajerem, który ma podkreślać wyjątkowość danego auta.

ZF wskazuje jednak bardzo praktyczne zastosowanie swoich ogrzewanych pasów bezpieczeństwa - poprawa zasięgu aut elektrycznych. Nie jest tajemnicą, że elektryki nie lubią zimy, a ich zasięg maleje znacząco nie tylko przez niskie temperatury, ale również wtedy, gdy trzeba ogrzać kabinę. Nie od dziś także wiadomo, że korzystniej jest włączyć w takim aucie ogrzewanie foteli i w ten sposób poprawić swój komfort termiczny, niż uruchamiać nagrzewnicę.

Zdjęcie Ogrzewane pasy bezpieczeństwa ZF / materiały prasowe

Jest to jednak rozwiązanie dalekie od optymalnego i tu właśnie pomóc mogą ogrzewane pasy bezpieczeństwa, które dodatkowo nas ogrzeją. Wtedy faktycznie można rozważać jazdę bez włączonego ogrzewania, a według ZF pozwoli to na zwiększenie zasięgu o 15 procent. To już niemała wartość i spore ułatwienie dla podróżujących autami elektrycznymi, których zasięg zimą spada nawet o połowę.

Pytanie tylko czy i którzy producenci zdecydują się na zastosowanie tego rozwiązania w swoich modelach. Póki co pozostaje ono otwarte.

