Strażacy kupili samochody... elektryczne. Pozazdrościli Straży Granicznej?

Strażacy mają nowe auta. Co potrafią i ile kosztowały?

Państwowa Straż Pożarna pochwaliła się nowymi autami w sieci, jednak nie zdradzono szczegółów specyfikacji. Citoren e-C4 występuje w dwóch wariantach napędowych - do wyboru jest układ o mocy 136 lub 156 KM, jednak w obu odmianach samochód oferuje 260 Nm momentu obrotowego. Oba warianty zasilane są litowo-jonowym akumulatorem o pojemności 50 kWh, który według testów w cyklu WLTP, pozwala przejechać na jednym ładowaniu do 357 km. W słabszej wersji do pierwszej "setki" rozpędza się w równe 10 sekund, zaś w tej mocniejszej potrzebuje na to 9,2 sekundy. Ceny francuskiego modelu wahają się od 179 650 zł do 198 650 zł.

Zdjęcie W pełni elektryczny Citroen e-C4 przejedzie na jednym ładowaniu do 360 km. / Citroen / materiały prasowe

Drugim modelem, który trafił w ręce strażaków jest Hyundai Ioniq 5. Koreański hatchback występuje z baterią o pojemności 58 lub 77 kWh oraz kilku wersjach napędowych. Najsłabsza ma napęd na tył oraz oferuje 170 KM mocy i 350 Nm momentu obrotowego. Wersja w środku oferty, poza większym akumulatorem, ma także podniesioną moc do 229 KM, jak również moment obrotowy na poziomie 605 Nm. Topowy wariant z dwoma silnikami ma napęd na wszystkie koła, a jego układ cechuje się mocą 325 KM i 605 Nm. Czas przyspieszenia od 0 do 100 km/h, w zależności od wersji, waha się od 8,5 do 5,1 sekundy. Niebawem w polskiej ofercie pojawi się także sportowa odmiana spod znaku "N" - ta do pierwszej "setki" rozpędzi się w niecałe 4 sekundy.

Zdjęcie Hyundai Ioniq 5 - w zależności od wersji - przejedzie na jednym ładowaniu od 384 do 507 km. / Hyundai / materiały prasowe

Samochody elektryczne sfinansowano z budżetu WFOŚiGW

Zakup pięciu nowych "elektryków", jak podaje poinformowała Komenda Wojewódzka PSP w Szczecinie, wyniósł niespełna 1,1 mln złotych. Odmłodzenie floty było możliwe dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Nie są to jednak jedyne auta bateryjne we flocie Państwowej Straży Pożarnej. Komendy Wojewódzkie w innych miastach dysponują m.in. elektrycznymi e-Golfami, Skodami Enyaq, Nissanami Leaf czy Kiami Niro.