Samochody elektryczne z manualną skrzynią? Toyota ma na to patent

Już wkrótce do wybranych elektrycznych modeli ze stajni Toyoty i Lexusa może trafić manualna skrzynia biegów. Chociaż rozwiązanie nie będzie do końca tym co znamy z samochodów spalinowych, ma ono zapewnić niemal identyczne wrażenia z jazdy.

Zdjęcie Samochody elektryczne z manualną skrzynią? / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL