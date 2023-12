Polskie autobusy sparaliżowały Oslo. Nie da się nimi jeździć

Spis treści: 01 Problemy z zasięgiem elektrycznych autobusów

02 Zima ograniczyła zasięg autobusów elektrycznych w Oslo

03 Problemy z zasięgiem również w polskich autobusach

Problemy z zasięgiem elektrycznych autobusów

Raczej nie jest zaskoczeniem, że zasięg aut na prąd, który deklaruje producent, nie pokrywa się z rzeczywistą odległością, jaką możemy pokonać na jednym ładowaniu. Oczywiście jest to problem nie tylko prywatnych właścicieli samochodów elektrycznych, ale także autobusów zasilanych prądem.

Niedawno pisaliśmy, że w Gdańsku kierowcy autobusów miejskich skarżyli się na 18 elektrycznych pojazdów MAN-a, które miały przejeżdżać na jednym ładowaniu 400 km, a w rzeczywistości ich zasięg był o połowę mniejszy, co nie wystarczało do przejechania pełnej zmiany. W efekcie między kursami konieczne jest wykonywanie tzw. zjazdów technicznych na podładowanie akumulatorów.

Problemy z elektrycznymi pojazdami komunikacji miejskiej występują nie tylko w naszym kraju. Serwis Trojmiasto.pl otrzymał jakiś czas temu list od czytelnika - kierowcy autobusu miejskiego w Niemczech. Jak informował, autobusy spalinowe pokonywały dziennie 250 km. W przypadku pojazdów na prąd dystans dzielony jest na pół. W połowie dnia autobus zjeżdża do zajezdni na ładowanie, a zastępuje go drugi pojazd. Czytelnik portalu zwrócił uwagę, że cała sytuacja odbywała się w dość komfortowych dla pojazdów elektrycznych warunkach pogodowych.

Zima ograniczyła zasięg autobusów elektrycznych w Oslo

Na zasięg pojazdów elektrycznych, również autobusów, wpływa zima i niskie temperatury. Właśnie z takim problemem zmierzyła się ostatnio norweska stolica. Zimowa pogoda i niskie temperatury doprowadziły do trudności w odpowiednim funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. W związku z tym konieczne było wycofanie z kursowania wielu autobusów na prąd.

Początkowo nie informowano, czego dokładnie miał dotyczyć problem. Wkrótce jednak Ruter (zarządca transportu publicznego m.in. w Oslo) potwierdził, że odpowiadają za to autobusy elektryczne, które nie radzą sobie z mrozem. W sumie miało być odwołanych ok. 90 połączeń, tak podały norweskie media. "To właśnie mróz powoduje, że zasięg autobusów elektrycznych nie jest tak duży, jak zwykle" - stwierdziła kierownik ds. komunikacji w firmie Ruter, Catherine Myhren-Haugen.

Problemy z zasięgiem również w polskich autobusach

Norweskie media informują, że problemy dotyczyły m.in nowych autobusów marki Solaris, które na ulice w Oslo trafiły w kwietniu tego roku. W sumie, wskutek umowy wartej 100 mln euro, w stolicy Norwegii pojawiły się 183 przegubowe pojazdy polskiej firmy. Liczące 18 metrów i oferujące teoretyczny zasięg na poziomie 250 km pojazdy najwidoczniej nie do końca radzą sobie z zimą.