Poczta Polska inwestuje w chińskie samochody. Kontrakt opiewa na miliony

Spis treści: 01 Maxus e-Deliver - co to za auto?

02 Poczta Polska modernizuje swoją flotę

03 Maxus należy do chińskiego giganta

W ramach umowy podpisanej z Pocztą Polską firma Arval Service Lease Polska (zajmująca się wynajmem długoterminowym) dostarczy 25 egzemplarzy elektrycznego dostawczaka - Maxusa e-Deliver 3. Kontrakt został zawarty na 36 miesięcy, a jego wartość to 4 mln złotych.

Zdjęcie Maxus e-Deliver 3 to elektryczny dostawczak chińskiego producenta. / materiały prasowe

Maxus e-Deliver - co to za auto?

Zdaniem producenta jest to pierwszy dostawczak na świecie, który od początku był projektowany jako samochód na prąd, a nie jako elektryczna wersja auta z silnikiem spalinowym. Maxus e-Deliver 3 oferowany jest w dwóch wariantach długości - 4 555 mm i 5 145 mm. Oczywiście obie odmiany różnią się rozstawem osi (w wersji krótszej to 2 910 mm, a w dłuższej 3 285 mm). W zależności od wybranej wersji otrzymujemy przestrzeń bagażową wynoszącą 4,8 metra sześciennego lub 6,3 metra sześciennego. Z informacji przekazanych przez Pocztę Polską wynika, że egzemplarze, które trafiły do użytku kurierów to krótsza wersja, oferująca do 905 kg ładowności.

Reklama

Zdjęcie Egzemplarze Maxusa e-Deliver 3 trafią do kurierów Poczty Polskiej w różnych częściach kraju. / materiały prasowe

Auta posiadają silniki elektryczne o mocy 90 kW (122 KM). Pozwalają one na rozpędzenie się do 12 km/h. Dzięki akumulatorowi o pojemności 50,2 kWh samochód ma oferować zasięg w cyklu mieszanym wynoszący do 371 km (według norm WLTP). Ładowanie samochodu prądem stałym od 5 proc. do 80 proc. powinno, według producenta, zajmować 45 minut. Poczta Polska poinformowała, że egzemplarze trafią do kurierów w różnych częściach kraju.

Poczta Polska modernizuje swoją flotę

Wprowadzenie nowych samochodów ma być kolejnym etapem modernizacji floty Poczty Polskiej, a także elementem strategii rozwoju, realizowanej w celu efektywniejszej obsługi przesyłek.

Poczta Polska dąży do modernizacji swojej floty i stawia na elektromobilność. Spółka zdecydowała się na wynajem samochodów elektrycznych z powodu oszczędności, z troski o jakość powietrza, ograniczenie emisji CO2, zmniejszenia natężenia hałasu, ale również z chęci zapewnienia pracownikom bardziej komfortowych warunków pracy powiedział Andrzej Bodziony Wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej

Maxus należy do chińskiego giganta

Maxus to marka należąca do chińskiego giganta SAIC Motor, mającego swoją siedzibę ma w Szanghaju. SAIC Motor to jeden z największych na świecie koncernów motoryzacyjnych. Chińska marka sukcesywnie rozwija swoją działalność w Europie, do której trafiła w 2018 roku. Pierwszym rynkiem Starego Kontynentu, na którym pojawiły się samochody chińskiej marki, była Norwegia. Od pewnego czasu auta tego producenta oferowane są również w Polsce. Swoje placówki dealerskie Maxus posiada już w takich miastach jak Warszawa, Gdańsk, Łódź czy Poznań.