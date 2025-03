Znany polski zakład od dłuższego czasu mierzył się z trudną sytuacją finansową spowodowaną m.in. wysokimi cenami energii i rosnącymi kosztami zatrudnienia. Na początku marca pojawiły się informacje o planowanej redukcji zatrudnienia, która miała objąć 110 pracowników, co stanowiło około 10,5 proc. całej załogi. Obecnie do Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku wpłynęło zgłoszenie dotyczące rozpoczęcia procedury zwolnień grupowych.

Większość pracowników zgłoszonych do zwolnień grupowych w firmie to osoby zatrudnione bezpośrednio przy produkcji. Z informacji przekazanych przez pracodawcę wynika, że około 40 z nich uzyska prawo do świadczeń przedemerytalnych lub emerytury. Jednocześnie jest to dopiero pierwszy etap zwolnień grupowych, które w sumie mogą objąć 350 osób.