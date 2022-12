Opel Mokka Electric ma nową nazwę, silnik oraz baterię

Michał Domański Samochody elektryczne

Stellantis zaprezentował niedawno nową wersję swojego elektrycznego napędu, która stopniowo trafia do kolejnych modeli koncernu. Teraz znajdziemy go także w elektrycznej wersji Opla Mokki, co jest również okazją do zmiany w nazewnictwie.

Zdjęcie Opel Mokka Electric / materiały prasowe