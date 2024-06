Niespodziewany efekt ceł na chińskie auta. Zdrożeją modele europejskie

12 czerwca 2024 Komisja Europejska ogłosiła wprowadzenie tymczasowych ceł na samochody elektryczne importowane z Państwa Środka. Dla niektórych marek opłaty zostały ustalone indywidualnie, natomiast pozostali chińscy producenci, którzy wykazali chęć współpracy w europejskim dochodzeniu, będą polegać cłu w wysokości 21 proc. W najgorszej sytuacji znajda się koncerny, które odmówiły zainteresowania dochodzeniem. W ich przypadku cło wyniesie 38,1 proc.

Teoretycznie właśnie o tyle powinny podrożeć samochody.

Europejskie cła na samochody dotkną nie tylko chińskich producentów

Jednak decyzja o wprowadzeniu ceł uderza nie tylko w marki pochodzące z Chin, ale też zagraniczne firmy posiadające własne fabryki w Chinach. Problem ten dotyczy np. nowych samochodów elektrycznych marki Mini. Modele Cooper i Aceman powinny zostać objęte najwyższą stawką cła rezydualnego w wysokości 38,1 proc. Wszystko dlatego, że oba modele są produkowane w ramach spółki joint venture z chińskim koncernem Great Wall. Z powodu wczesnej fazy produkcji, spółce tej nie udało się na czas wypełnić ankiety Komisji Europejskiej, a więc nie została sklasyfikowana jako firma współpracująca w dochodzeniu Komisji Europejskiej. Stąd najwyższa, karna stawka 38,1 proc. cła.

Zdjęcie Nałożenie ceł na samochody marki Mini będzie skutkowało podwyżką ich cen na europejskim rynku? / materiały prasowe

Eksperci przewidują, że nałożenie ceł na samochody marki Mini będzie skutkowało podwyżką ich cen na europejskim rynku. O jakich kwotach mowa? Na ten moment nie wiadomo. Nie wiadomo także, których krajów ewentualne podniesienie cen miałoby dotyczyć. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy polskie przedstawicielstwo BMW. W momencie otrzymania odpowiedzi, natychmiast poinformujemy.

Niezależnie jednak od powyższych kwestii analitycy mówią jasno - jakiekolwiek podwyżki bez wątpienia obniżą sprzedaż, a to bezpośrednio przełoży się na opóźnienie nałożonych celów w zakresie emisji dwutlenku węgla.

Chcesz kupić Teslę Model 3? Lepiej zrób to w czerwcu

Z powodu ceł ucierpi także amerykańska Tesla. Przedsiębiorstwo Elona Muska spodziewa się podwyżek cen, które obejmą m.in. produkowany w Chinach Model 3. Na stronie marki pojawił się już stosowny komunikat skierowany dla klientów z Francji, Niemiec, Irlandii, Belgii czy Węgier. Nakłania on potencjalnych nabywców do ewentualnych zamówień jeszcze w czerwcu 2024 roku, co pozwoli dokonać zakupu po obecnych cenach. Jednocześnie firma nie podaje konkretnej kwoty podwyżek.

Spodziewamy się, że od 1 lipca 2024 r. zostanie nałożony na nas wymóg podniesienia cen pojazdów Model 3. Wynika to z dodatkowych ceł importowych, które prawdopodobnie zostaną nałożone na pojazdy elektryczne produkowane w Chinach i sprzedawane w UE. czytamy w komunikacie

Zdjęcie Chcesz kupić Teslę Model 3? Lepiej zrób to w czerwcu. / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Analitycy zaznaczają jednak, że Tesla, która eksportuje samochody Model 3 z Szanghaju do Europy, była jedną z kilku firm, które według Komisji Europejskiej współpracowały w dochodzeniu. Na podstawie osobnego wniosku może zatem liczyć na stawkę celną wynoszącą 21 proc. Także w przypadku nałożenia ostatecznych ceł w listopadzie, firma Elona Muska będzie mogła otrzymać indywidualnie obliczoną stawkę cła na swoje pojazdy elektryczne produkowane w Chinach.