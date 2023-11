Miejskie autobusy elektryczne rozczarowały kierowców. "Diesle dużo lepsze"

Problemy związane z niedoskonałościami pojazdów elektrycznych dotykają już nie tylko prywatnych właścicieli. Niedawno o sporych rozbieżnościach pomiędzy deklarowanym a rzeczywistym zasięgiem bezemisjnego transportu przekonało się miasto Gdańsk. Okazuje się bowiem, że nowe elektryczne autobusy, na których zakup przeznaczono 62 miliony złotych, mają problemy z przejechaniem pełnego kursu.

Gdańscy kierowcy narzekają na elektryczne autobusy

O sprawie poinformował serwis informacyjny Radia Gdańsk. Jak można wyczytać w artykule - kierowcy autobusów miejskich mają spore powody do narzekań na nowy nabytek miasta. Mowa o 18 autobusach elektrycznych marki MAN, które zamiast docelowych 400 kilometrów na jednym ładowaniu, przejeżdżają zaledwie połowę tego zasięgu. Kierowcy apelują, że jest to za mało na przejazd pełnej zmiany i zwracają uwagę na konieczność wykonywania tzw. zjazdów technicznych na podładowanie akumulatorów pomiędzy kursami. To jak można się domyślać, przekłada się na spore opóźnienia i w następstwie złość oczekujących pasażerów.

Reklama

W ocenie pracowników elektryczne autobusy znacząco ustępują praktycznością i niezawodnością starszym pojazdom z silnikiem diesla. Jak wspominają dziennikarzom Radia Gdańsk - tego typu autobusy są cięższe i szybciej zużywają się opony. Nie wytrzymują więcej niż 200 kilometrów, a zużycie baterii nie zależy tylko od pogody i panującej warunków, ale również od obłożenia autobusu. Kierowcy zwracają także uwagę, że w spalinowych odpowiednikach po pełnej zmianie pozostawała ponad połowa baku.

Co ciekawe podobna sytuacja nie ma miejsca w Gdyni, gdzie władze miasta także zdecydowały się zakupić autobusy elektryczne. Pojazdy te są jednak lżejsze, dysponują mniejszymi bateriami i są w stanie szybko uzupełnić energię na pętlach autobusowych, co pozwala na sprawne i przede wszystkim terminowe przejazdy.

Władze Gdańska nie widzą jednak problemu

Jak się jednak okazuje władze Gdańska nie widzą żadnego problemu w zakupie elektrycznych autobusów. Cytowana przez Radio Gdańsk Anna Dobrowolska ze spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje stwierdziła, że zasięgi nowych pojazdów są wystarczające do realizacji całodziennych zadań. Jej zdaniem są one w stanie przejechać około 300 kilometrów, a zadania całodzienne średnio wynoszą około 250 kilometrów. GAiT poinformowało jednak o wdrożeniu prac nad konfiguracją systemu zasilania i ogrzewania, żeby ustabilizować kwestie związane z ewentualnymi brakami zasięgu.