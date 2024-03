Pod koniec ubiegłego roku, na niektórych parkingach sklepów Lidl, zaczęły pojawiać się ładowarki do samochodów elektrycznych. Przedstawiciele niemieckiego koncernu podkreślali, że firma chce wyjść naprzeciw potrzebom kierowców, oferując możliwość ładowania pojazdów podczas robienia zakupów.

"Nasze stacje wyposażone są w trzy złącza (AC: Typ 2, DC: CCS oraz CHAdeMO lub 2xCCS), dzięki czemu w tym samym czasie można ładować dwa różne pojazdy - jeden na złączu DC, drugi na złączu AC. Maksymalna moc ładowania to 50kW na złączach DC oraz 43 kW na złączu AC." - informowali nas wówczas przedstawiciele Lidla.

Reklama

Ładowarki pod Lidlem. W tych lokalizacjach już zapłacisz

Jednocześnie przedsiębiorstwo od samego początku nie ukrywało, że ładowarki pod Lidlem są częścią dużej kampanii promocyjnej, której celem jest zachęcenie właścicieli elektryków do zakupów. By to ułatwić, przez jakiś czas ładowanie pod Lidlem było darmowe. Niestety nic, co piękne, nie trwa wiecznie i na niektórych obiektach właśnie zaczęły pojawiać się pierwsze terminale płatnicze. Dotychczas potwierdzono wprowadzenie opłat na ładowarkach w poniższych lokalizacjach:

Warszawa, Trakt Lubelski

Poznań, Kościelna 40

Łeba, Kościuszki 132

Luboń, Dębiecka 1

Zalasewo, Planetarna 20

Zdjęcie Ładowarki pod Lidlem już płatne. Ile zapłacimy? / Adam Majcherek / INTERIA.PL

Ładowarki pod Lidlem. Jaka cena za ładowanie?

Na szczęście koszt uzupełnienia energii na powyższych ładowarkach nie jest wygórowany. Zgodnie z przekazanymi nam informacjami, ładowanie samochodu na parkingach Lidl wynosi:

Ładowanie DC przy maksymalnej mocy 50 kW - 1,99 zł/kWh

Ładowanie AC przy maksymalnej mocy 11 kW - 1,59 zł/kWh

Opłaty można dokonywać zarówno przy pomocy wspomnianych terminali - wtedy należną sumę uregulujemy kartą płatniczą, jak i aplikacji mobilnej Elocity. Jednocześnie kierowcy zajmujący miejsce przy ładowarkach w sposób nieuzasadniony, muszą się liczyć z karą w wysokości 20 zł za godzinę. Będzie ona naliczana już po przekroczeniu 15 minut od pełnego naładowania. Co równie ważne, wprowadzenie opłat na wybranych ładowarkach skutkowało ich całodobową dostępnością. Wcześniej można było z nich skorzystać tylko w godzinach otwarcia sklepu.

Docelowo, do 2025 roku pod każdym sklepem przedsiębiorstwa miałaby stanąć przynajmniej jedna taka ładowarka. Obecnie w naszym kraju jest już ich 60. Stacje ładowania znajdują się m.in. przy sklepach Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Toruniu, Wrocławiu, Białymstoku, Łebie i Zakopanem.