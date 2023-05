Kolejne dofinansowanie do zakupu samochodu - kto może skorzystać?

Spis treści: 01 Nowe dofinansowanie do samochodów elektrycznych

Jakie są wyniki programu "Mój elektryk"?

Jakie dofinansowanie można otrzymać w programie "Mój elektryk"?

Nowe dofinansowanie do samochodów elektrycznych

Pojazdy elektryczne nadal stanowią promil polskiego rynku (na koniec kwietnia było ich nieco ponad 40 tys.), ale zainteresowanie nimi systematycznie rośnie. Znajduje to odzwierciedlenie choćby w popularności programu "Mój elektryk", czyli rządowych dopłat do zakupu takich aut.

Tylko od początku tego roku, do Banku Ochrony Środowiska wpłynęło 1130 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 36,5 mln zł. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdził finansowanie dla 1105 wniosków (na 35 mln zł).

Znamienne jest jednak to, że zainteresowaniem cieszy się głównie dofinansowanie do leasingu elektryka, a więc oferta skierowana do firm. Kiedy program ruszył w lipcu 2021 roku, przewidziano jedynie 20 mln zł na takie dopłaty. W marcu 2022 roku dołożono kolejne 80 mln zł do puli, zaś w sierpniu kolejne 100 mln zł.

Teraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał kolejną pulę środków, tym razem wynoszącą 150 mln zł, na kolejne dofinansowania. W sumie daje to 400 mln zł przeznaczonych na program "Mój elektryk" dla przedsiębiorców.

Jakie są wyniki programu "Mój elektryk"?

Program wsparcia zakupu samochodów "Mój elektryk" jest drugą taką inicjatywą w Polsce. Pierwsza zakończyła się klapą - przez cały czas jego trwania zgłosiło się jedynie 330 chętnych, więc wykorzystano niewielką tylko część ze 150 mln zł, przeznczonych na dofinansowania.

Obecnie obowiązujący program spotkał się z nieporównywalnie lepszym odbiorem. Od 12 lipca 2021 roku wpłynęło 7900 wniosków o dofinansowanie na kwotę 262 mln zł.

Jakie dofinansowanie można otrzymać w programie "Mój elektryk"?

Każdy może złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu "Mój elektryk", ale pod warunkiem, że planuje zakup samochodu nowego. Musi to być albo pojazd elektryczny zasilany bateriami, albo z wodorowymi ogniwami paliwowymi. Kwota dofinansowania wynosi:

18 750 zł (maksymalna cena pojazdu to 225 tys. zł)

27 000 zł dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (bez limitu ceny pojazdu)

Tak to wygląda w przypadku osób fizycznych. Natomiast dla firm, które ubiegają się o dofinansowanie do leasingu, kwoty są identyczne, ale inne warunki do spełnienia:

18 750 zł - bez deklaracji minimalnego przebiegu rocznego

27 000 zł - przy deklaracji rocznego przebiegu powyżej 15 tys. km

Przedsiębiorcy mogą wnioskować także o dofinansowanie do zakupu pojazdów dostawczych:

50 000 zł - bez deklaracji przebiegu i do 20 proc. kosztów kwalifikowanych

70 000 zł - z deklaracją przebiegu rocznego powyżej 20 tys. km i do 30 proc. kosztów kwalifikowanych

