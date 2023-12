Już wiadomo, ile auta elektryczne przejadą zimą. Te liczby są brutalne

Spis treści: 01 Dlaczego realny zasięg aut elektrycznych nie pokrywa się z oficjalnym?

02 Jak bardzo temperatura wpływa na zasięg samochodu elektrycznego?

03 Ile samochody elektryczne realnie przejadą zimą?

Dlaczego realny zasięg aut elektrycznych nie pokrywa się z oficjalnym?

Na tak zadane pytanie, niejeden zwolennik elektromobilności zakrzyknie oburzony, że jak można być tak tendencyjnym. Przecież są przykłady na to, że da się uzyskać wynik równie dobry, co w oficjalnych danych, a nawet lepszy. I rzeczywiście - Testując Mercedesa EQS udało mi się uzyskać tak niskie zużycie energii, że bateria naładowana w połowie miała mi wystarczyć na przejechanie 400 km. Tymczasem producent podaje, że maksymalny zasięg to 731 km. Za kierownicą Renault Megane E-Tech, mającego zasięg 450 km, mogłem przejechać nawet 500 km. Z kolei testując elektryczne modle Volkswagena w warunkach zimowych, osiągnąłem o 30 proc. lepszy wynik, niż podaje sam producent.

Nie ma więc wątpliwości, że elektrykiem da się jechać naprawdę oszczędnie i uzyskiwać więcej niż zadowalające przebiegi. Konieczne jest jednak zrobienie kilku zastrzeżeń, do uzyskanych przeze mnie wyników. Przede wszystkim uzyskane były podczas próby jazdy maksymalnie ekonomicznej. Tymczasem producenci podają zasięgi przy średnim zużyciu energii, a nie minimalnym. Ja zaś używałem wszystkich możliwych sztuczek.

Po pierwsze nie korzystałem z klimatyzacji ani ogrzewania (nawet w warunkach zimowych). Po drugie jechałem drogami pozamiejskimi, starając się jedynie muskać gaz, hamować wyłącznie przy użyciu rekuperacji (doładowując w ten sposób baterię) i jak najdłużej tocząc się swobodnie, a więc bez dotykania gazu i bez hamowania silnikiem. Taka jazda i wykręcanie jak najlepszych wyników, naprawdę potrafi wciągnąć. Tylko niewiele ma wspólnego z poruszaniem się w realnym ruchu drogowym.

Trudno nie przyznać racji osobom mówiącym, że również wyniki zużycia paliwa samochodów spalinowych bardzo różnią się, zależnie od stylu jazdy kierowcy. Włączenie klimatyzacji też zwiększa w nich spalanie. Nie są to jednak tak duże różnice, jakie pojawiają się w elektrykach, szczególnie gdy trzeba włączyć ogrzewanie. Największą bolączką zaś jest wrażliwość aut elektrycznych na temperatury - szczególnie te niskie.

Jak bardzo temperatura wpływa na zasięg samochodu elektrycznego?

Jednym z poważniejszych problemów stosowanych obecnie baterii w samochodach, jest ich wrażliwość na temperatury - zarówno niskie jak i wysokie. Każdy chyba zauważył, że telefon na mrozie szybciej się wyładowuje, podobnie jak aparat fotograficzny oraz inne urządzenia na baterie. W samochodzie jest to jeszcze bardziej skomplikowane, ponieważ jego akumulator nie może się przegrzać ani zbytnio wychłodzić - inaczej uległby uszkodzeniu. Dlatego gdy temperatury są niekorzystne, łatwo zauważyć spadek realnego zasięgu.

Jak duży spadek? Na to pytanie odpowiedziała organizacja American Automobile Association, zrzeszająca amerykańskie automobilkluby. Jak wynika z przeprowadzonych przez nią testów samochodów elektrycznych w różnych warunkach atmosferycznych, tak (poglądowo) wygląda zależność między realnym zasięgiem oraz temperaturą powietrza:

24 st. C - zasięg 170 km

35 st. C - zasięg 110 km

-7 st. C - zasięg 70 km

Niskie temperatury ewidentnie mają poważniejszy wpływ na zasięg elektryków. Jeśli warunki atmosferyczne są jeszcze trudniejsze, rezultaty okażą się tym gorsze. Trzeba wziąć pod uwagę także zjawisko "uciekania zasięgu" zimą. Jeśli nie garażujecie samochodu i to w ciepłym garażu, jego zasięg może wyraźnie zmniejszyć się przez noc. To dlatego, że auto będzie musiało spożytkować część energii na dogrzewanie akumulatora.

Ile samochody elektryczne realnie przejadą zimą?

Wyniki testów AAA w przypadku różnych modeli aut elektrycznych, możecie sprawdzić w poniższej tabeli (wartości podane są oczywiście w kilometrach). Zanim się z nią zapoznacie, mam jeszcze jedną złą wiadomość. Otóż wyszczególnione wartości zakładają, że macie pełny akumulator i wyjeździcie go do zera. Taki scenariusz to sytuacja ekstremalna i która nie powinna się nigdy zdarzyć. Nie tylko dlatego, że ryzykujecie utkniecie gdzieś po drodze z unieruchomionym samochodem. Z uwagi na żywotność baterii, niekorzystne jest jej całkowite rozładowywanie. Najlepiej, jeśli już przy 20 proc. naładowania zaczynacie rozglądać się za ładowarką.

Ale z drugiej strony, niekorzystne jest ładowanie do pełna. Wiele samochodów domyślnie ładuje się tylko do 80 proc., a by uzyskać większą wartość, trzeba to wymusić ręcznie. Powyżej 80 proc. znacząco zmniejszana jest też szybkość ładowania, co również ma za zadanie ochronę baterii. W efekcie może okazać się, że od 20 do 80 proc. naładujecie się w pół godziny, ale pozostałe 20 proc. będzie trwało drugie tyle. Najkorzystniej jest więc utrzymywać naładowanie baterii w przedziale 20-80 proc., co oznacza że realnie macie jedynie 60 proc. jej pojemności do wykorzystania, czyli 60 proc. zasięgu. Realnego zasięgu, którego wartości możecie znaleźć poniżej.

Realny zasięg samochodów elektrycznych Samochód zasięg oficjalny zasięg zimą zasięg latem Audi e-tron GT quattro 475 280 394 Audi Q4 40 e-tron 520 307 432 Audi e-tron 50 470 277 390 BMW i3 309 182 256 BMW i4 590 348 490 BMW iX3 461 272 383 BMW iX 40 xDrive 426 251 354 Citroën e-C4 354 209 294 Citroën e Berlingo 285 168 237 Citroën e-SpaceTourer 100 kW 322 190 267 Cupra Born 77 kWh 548 323 455 Dacia Spring 230 136 191 DS3 Crossback E-Tense 340 201 282 Fiat 500 321 189 266 Ford Mustang Mach-E Std. Range RWD 440 260 365 Honda e 222 131 184 Hyundai Ioniq Electric 311 183 258 Hyundai Ioniq 5 160 481 284 399 Hyundai Kona Electric 150 kW 484 286 402 Jaguar I-Pace 464 274 385 Kia e-Soul 204 452 267 375 Kia e-Niro 64 kWh 455 268 378 Kia EV6 58 kWh 394 232 327 Lexus UX 315 186 261 Mazda MX-30 200 118 166 Mercedes EQS 450 782 461 649 Mercedes EQA 250 429 253 356 Mercedes EQB 300 4Matic 423 250 351 Mercedes EQC 437 258 363 Mercedes EQV 300 356 210 295 Mercedes EQE 350+ 654 386 543 MG ZS 440 260 365 MG Marvel R 402 237 334 MG5 400 236 332 Mini Cooper SE 234 138 194 Nissan Leaf 62 kWh 385 227 320 Nissan NV200 Evalia 200 118 166 Nissan Ariya 87 kWh 460 271 382 Opel Corsa-e 359 212 298 Opel Mokka-e 338 199 281 Opel Combo-e Life 280 165 232 Opel Zafira-e Life 50 kWh 231 136 192 Peugeot e-208 362 214 300 Peugeot e-2008 342 202 284 Peugeot e Rifter 282 166 234 Peugeot e-Traveller 75 kWh 322 190 267 Polestar 2 Long Range 542 320 450 Porsche Taycan 4S 409 241 339 Porsche Taycan Cross 492 290 408 Renault Twingo Electric 190 112 158 Renault Mégane E-Tech Electric EV60 470 277 390 Renault Zoe R110 ZE 50 395 233 328 Smart Fortwo 135 80 112 Skoda Enyaq iV 80 535 316 444 SsangYong Korando eMotion 339 200 281 Subaru Solterra 400 236 332 Tesla Model 3 491 290 408 Tesla Model S 652 385 541 Tesla Model Y 533 314 442 Tesla Model X 560 330 465 Toyota Proace Verso Electric 75 kWh 314 185 261 Toyota bZ4X AWD 410 242 340 VW ID.3 Pro S 551 325 457 VW ID.4 Pro Performance 517 305 429 VW ID.5 Pro Performance 521 307 432 VW ID. Buzz 500 295 415 Volvo C40 Recharge 444 262 369 Volvo XC40 Recharge 423 250 351