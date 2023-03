Spis treści: 01 Spółka odpowiedzialna za Izerę szuka pracowników

Spółka odpowiedzialna za Izerę szuka pracowników

Niedawno pisaliśmy o tym, że w styczniu tego roku ruszyła wycinka drzew pod budowę zlokalizowanej w Jaworznie fabryki Izery. ElectroMobility Poland, spółka odpowiedzialna za polski samochód elektryczny, najwyraźniej stara się nie zwalniać tempa. Właśnie rozpoczęła rekrutację pracowników, którzy mają znaleźć zatrudnienie w ramach rozwoju projektu. Jak pisze na swojej stronie internetowej spółka, realizacja zadania, jakim jest stworzenie polskiej marki samochodów elektrycznych, wymaga "ciągłego rozwoju, poszukiwania nowoczesnych rozwiązań i budowy zespołu o wszechstronnych kompetencjach".

Kogo poszukuje ElectroMobility Poland?

Pracę w polskiej spółce mogą znaleźć osoby działające w branży IT. Jednym z takich stanowisk jest np. kierownik aplikacji. Jego zadaniem miałoby być m.in. zarządzanie rozwojem i optymalizacją aplikacji (funkcjonalności, procesów biznesowych, integracji/interfejsów itd.). ElectroMobility Poland poszukuje również osób na stanowiska związane z projektowaniem i wdrażaniem różnego rodzaju technologii w aucie. Takim przykładem może być funkcja Lead Engineer - Thermal Management System. Jednym z zadań osoby na takim stanowisku miałaby być szczegółowa ocena, a także zarządzanie specyfikacjami systemów zarządzających temperaturą. Pracę można również znaleźć w dziale skupiającym się na rozwijaniu budowaniu obszaru zakupowego oraz dostawami różnego rodzaju części i komponentów.

Pełna lista stanowisk, na które ElectroMobility Poland poszukuje pracowników, wygląda następująco:

Architekt IT

Analityk Biznesowy IT

Kierownik aplikacji IT

Kierownik projektu IT

Specjalista ds. Infrastruktury IT

Body Exterior System Expert/Senior Engineer

Manager Platform

Lead Engineer - Powertrain and HV Architecture

Lead Engineer - Thermal Management System

Senior System Engineer

Senior Electrical Engineer

Vehicle Electrical/Electronic Architecture Manager

Vehicle Lighting System Expert/Senior Engineer

Inżynierowie, Eksperci i Managerowie w obszarze Rozwoju Produktu

Obszar Zakupów i Łańcucha Dostaw (oferta skierowana do Kupców, Starszych Kupców Category Managerów w obszarze Zakupów Bezpośrednich, Pośrednich, Inwestycyjnych)

Obszar Produkcji (doświadczeni Inżynierowie i Eksperci w obszarze produkcji)

Jak aplikować na ofertę pracy spółki odpowiedzialnej za Izerę?

Pełna lista ofert wraz z zadaniami, jakie na danym stanowisku będzie miał do wykonania pracownik oraz wymaganym doświadczeniem, znajduje się na stronie spółki. ElectroMobility Poland informuje, że poszukujący pracy muszą wypełnić formularz rekrutacyjny, dzięki któremu zostaną oni dodani do bazy kandydatów. Spółka zaznacza, że aplikacje przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej. Aplikacje wysyłane na skrzynki mailowe spółki nie będą brane pod uwagę. Dodatkowo, jeśli ktoś nie znalazł na powyższej liście stanowisk pozycji dla siebie, może aplikować na ofertę oznaczoną hasłem "Pozostałe Obszary". Jak informuje Electromobility Poland, mogą tutaj zgłaszać się eksperci, managerowie i specjaliści, którzy są zainteresowani dołączeniem do firmy. Spółka zapewnia, że będzie śledzić na bieżąco nadsyłane aplikacje.

Izera ma dawać zatrudnienie 3 tys. ludzi

Spółka ElectroMobility Poland powstała w październiku 2016 roku i była inicjatywą czterech polskich koncernów energetycznych (PGE, Energa, Inea i Tauron), które objęły po 25 proc. kapitału akcyjnego. Spółka zaczęła działalność od ogłoszenia konkursu na projekt nadwozia Izery. W 2017 roku wybrano cztery zwycięskie prace, a rok później na ich podstawie miały powstać prototypy, jednak nic takiego się nie wydarzyło. Pierwsze dwa pojazdy (o zupełnie innej stylistyce niż samochody z konkursu) pojawiły się w 2020 roku. W tym samym roku mieliśmy poznać dostawcę platformy dla polskiego auta, ale na tym się skończyło. Mówiło się o rozmowach z Toyotą i Hyundaiem, jednak nic ostatecznie z tego nie wynikało. W listopadzie 2022 roku ujawniono, że dostawcą platformy dla Izery będzie chiński koncern motoryzacyjny Geely. W styczniu 2023 roku ruszyła wycinka drzew pod fabrykę Izery. O tym fakcie nie informowała ani spółka, ani miasto Jaworzno.

Docelowo projekt pod hasłem Izera ma dawać zatrudnienie 3 tys. ludzi. Produkcja samochodu ma ruszyć docelowo w 2025 roku. Na posiedzeniu komisji do spraw elektromobilności posłowie zapytali Piotra Zarembę, szefa ElectroMobility Poland o koszty budowy Izery oraz źródła jej finansowania. Jego zdaniem od momentu uruchomienia projektu do osiągnięcia samofinansowania potrzeba 6 mld złotych.

