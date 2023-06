Jeśli śledzicie wiadomości motoryzacyjne, a mimo tego marka Aehra wydaje się wam raczej nieznajoma - uspokajamy. Historia tego niewielkiego włoskiego startup sięga zaledwie 2022 roku, a dotychczasowe dokonania firmy ograniczają się do zaprezentowania światu prototypu luksusowego, elektrycznego SUV-a.

Elektryczny Sedan o kształcie kropli wody

Teraz jednak do powyższego modelu dochodzi kolejny - równie luksusowy i także elektryczny sedan. To właśnie przy jego pomocy przedsiębiorstwo zamierza podbić europejski rynek bezemisyjnych samochodów segmentu "high-premium" Wszystko wskazuje, że ma na to szanse.

Zdjęcie Aehra Sedan / materiały prasowe

Aehra Sedan (dokładnie taką nazwę nosi opisywane auto) został bowiem zaprojektowany przez byłych pracowników Lamborghini i Ferrari. Przekłada się na to prawdziwie ekstrawagancki wygląd, podkreślony płynną linią nadwozia przypominającą kroplę wody. Całość podkreślają smukłe światła, duże i agresywne felgi, a także iście kosmiczne, otwierane do góry drzwi.

Pisząc drzwi mamy tu na myśli zarówno przednie, jak i tylne. Dzięki krótkim zwisom i dużemu rozstawowi osi, projektanci popuścili nieco wodze fantazji, czego wynik możecie zaobserwować poniżej:

Zdjęcie Aehra Sedan / materiały prasowe

Nowa konstrukcja i wysuwany ekran

Jak podkreślają włosi - niemal cała konstrukcja samochodu powstała od zera. Nadwozie zostało wykonane m.in. z aluminium i włókna węglowego, a całość spoczywa na wysoce elastycznej i autorskiej platformie EV wykorzystanej także we wspomnianym wcześniej SUV-ie.

Także elementy wystroju wnętrza to w całości autorski projekt włoskich specjalistów. Aehra posiada m.in. podłużną, spłaszczoną kierownicę oraz szeroki na długość całej deski rozdzielczej ekran dotykowy. Gdy pojazd jest zaparkowany, pasażerowie mogą go dodatkowo wysunąć, przekształcając wnętrze auta w kino domowe, lub salę konferencyjną.

Zdjęcie Aehra Sedan / materiały prasowe

800 km na jednym ładowaniu. Tylko ta cena...

Na obecną chwilę nie wiadomo zbyt wiele na temat danych technicznych luksusowego sedana. Wśród opublikowanych informacji pojawiły się sygnały dotyczące zasięgu auta na jednym ładowaniu. Dzięki zastosowaniu akumulatorów o pojemności 120 kWh, ten miałby wynieść nawet 800 km. To bez wątpienia dobra informacja, podobnie jak ta odnosząca się do maksymalnej prędkości wynoszącej nawet 265 km/h.

Produkcja obu modeli - sedana oraz SUV-a - powinna ruszyć już w 2026 roku. Niestety tanio nie będzie. Obecne przewidywania cenowe wskazują na pułap od 160 000 do 180 000 euro. W przeliczeniu na naszą walutę, to od 700 000 do 800 000 złotych.

